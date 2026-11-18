Кнесет в Ізраїлі у попередніх голосуваннях підтримав законопроєкти про скасування низки суперечливих законів уряду Біньяміна Нетаньягу. Ідеться, зокрема, про зміни до процедури призначення суддів, повноваження генеральної прокурорки та правила контролю уряду над медіа, повідомляє Polsat News.

Судді та генеральна прокурорка

Один із підтриманих проєктів передбачає скасування змін, які посилили вплив політиків на призначення суддів, зокрема до Верховного суду. Ці реформи від 2023 року спричиняли масові протести в Ізраїлі.

Інший законопроєкт стосується скасування закону, який дозволяє міністрам ігнорувати юридичні висновки генеральної прокурорки, що нині є обов’язковими для уряду. Закон також надає правлячій коаліції контроль над призначенням на цю посаду.

Медіа та формування уряду

Парламент також підтримав скасування медійного закону, який посилив контроль уряду над мовниками та ліквідував частину механізмів нагляду. Журналістські організації критикували ці положення, а Верховний суд частково призупинив їхнє впровадження.

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Голосування стали можливими після обрання у вівторок Матана Кахани, союзника колишнього начальника Генерального штабу армії Ґаді Айзенкота, головою Кнесету. На виборах 27 жовтня блок Нетаньягу здобув 53 місця у 120-місцевому парламенті, а блок Айзенкота — 48. За підтримки 19 депутатів арабських партій блок Айзенкота може отримувати парламентську більшість.

Президент Іцхак Герцог доручив Айзенкотові сформувати уряд до кінця грудня. Якщо він не зможе створити коаліцію, можливість сформувати кабінет може отримати Нетаньягу, який досі очолює уряд. Міністр юстиції Ярів Левін заявив, що реформи, які намагаються скасувати, повернуться з ще більшою силою.

Блок Айзенкота й арабські партії бойкотували голосування за ініціативи табору Нетаньягу, звинувативши партію «Лікуд» у спробі посварити майбутніх союзників по коаліції. Проєкти пройшли без голосів проти.

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