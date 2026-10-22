Книга катів оприлюднила імена тюремників, які катували в РФ Стівена Габбарда

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Проєкт «Книга катів українського народу» оприлюднив інформацію про місця утримання та співробітників російських пенітенціарних установ, причетних до катувань 74-річного громадянина США Стівена Габбарда. Чоловіка звільнили з російського полону 21 жовтня 2026 року.

Російські військові захопили Стівена Габбарда 2 квітня 2022 року в тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області. У жовтні 2024 року Московський міський суд засудив американця до шести років і десяти місяців колонії за статтею про найманство — частиною третьою статті 359 Кримінального кодексу РФ.

За версією російської сторони, громадянин США, який проживав в Україні з 2014 року та викладав англійську мову, у лютому 2022-го вступив до територіальної оборони Ізюма.

Звільнення Габбарда відбулося на прохання президента США Дональда Трампа під час візиту його спеціального посланця Стіва Віткоффа до Санкт-Петербурга.

До оголошення вироку американець перебував у СІЗО №2 у Новозибкові Брянської області, а згодом — у виправній колонії №7 у селі Пакине Володимирської області. За інформацією проєкту «Книга катів українського народу», в обох установах Габбард зазнавав катувань, подібних до тих, про які повідомляють звільнені українські військовополонені.

За словами його співкамерника, звільненого українського військовополоненого Ігоря Шишка, американця били палицями, кийками та ногами, застосовували до нього електрошокер, цькували собаками й морили голодом. Також його змушували повзати коридорами та імітувати статеві акти.

«Становище Габбарда ускладнювалося тим, що він є громадянином США і не знав російської мови, через що співробітники ФСВП додатково знущалися з нього», — повідомили в проєкті «Книга катів».

За даними проєкту, Стівен Габбард перебував у СІЗО №2 Управління Федеральної служби виконання покарань по Брянській області приблизно з вересня 2022 року до травня 2023-го. Установа розташована в Новозибкові на вулиці Червона площа, 9.

Звільнені полонені розповідають про численні випадки жорстокого поводження в цьому ізоляторі. Серед них — побиття під час так званої «прийомки», допитів і перевірок, цькування собаками та застосування електрошокерів.

«Людей примушували стирати з тіла татуювання, вчити російський гімн і кричати “Слава Росії”. Світло в камерах не вимикали, порції їжі були близько 200 грамів, люди втрачали по 20 кг і більше. Охоронці зустрічали полонених фразою “Добро пожаловать в Бухенвальд”», — розповідав звільнений з полону журналіст Дмитро Хилюк.

За інформацією проєкту, відомо щонайменше про три смерті українців у цьому СІЗО.

У виправній колонії №7 Управління ФСВП по Володимирській області, розташованій у селі Пакине Ковровського району, Габбард перебував із травня 2023 року до весни 2024-го.

За свідченнями звільнених українських полонених, працівники колонії били ув’язнених двічі на день під час перевірок і застосовували різні методи катувань.

«Звільнені з ВК-7 розповідають про те, що співробітники колонії били ув'язнених двічі на день під час перевірок й вдавалися до тортур, зокрема ударів палицями по стопах (цей вид катування називають “бастонада”), душіння пакетами, змушування повзати по плитці, зґвалтування сторонніми предметами. Полонених морили голодом: у тарілці могло бути кілька зерен перловки, замість картоплі — лушпиння. Коросту лікували зеленкою, а медик радив молитися. Відомо щонайменше про три смерті українців у цій ВК», — розповіли в проєкті «Книга катів».

Таким чином, за даними проєкту, щонайменше шість українців померли в СІЗО №2 у Новозибкові та виправній колонії №7 у Пакине — по троє в кожній установі.

Російські медіа називали останнім місцем ув’язнення американця виправну колонію №12 у Мордовії. Однак у проєкті «Книга катів українського народу» зазначили, що цю інформацію наразі перевіряють.

Проєкт також оприлюднив дані встановлених осіб, яких вважають причетними до катувань українських військовополонених і цивільних у згаданих установах. Ці матеріали мають допомогти документувати випадки жорстокого поводження з людьми, які перебували в російському полоні.

Про це повідомляється на сайті проєкту.

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