Книга: Шведські демократи чотири дні блокували урядові погодження — The Local Sweden

У Швеції представники партії «Шведські демократи» наприкінці вересня 2023 року на чотири дні припинили погоджувати урядові справи, домагаючись включення узгоджених із ними положень до директиви щодо постійних дозволів на проживання. Про це йдеться у книжці L'Amour Toujours журналістів Svenska Dagbladet Меггі Стремберг і Торбйорна Нільссона, повідомляє The Local Sweden.

Блокування погоджень

За даними видання, конфлікт виник після того, як неполітичні службовці міграційних підрозділів Міністерства юстиції відредагували проєкт директиви для розслідування, запланованого у два етапи. Воно передбачало спочатку поступову відмову від постійних дозволів на проживання для майбутніх заявників, а потім — скасування вже виданих дозволів.

Як стверджується у книзі, представник «Шведських демократів» Ерік Ларссон заявив колезі з Помірної партії, що з проєкту прибрали положення, за які партія тривалий час боролася. Після цього керівник представників «Шведських демократів» в урядових структурах Густав Геллербрант оголосив повне блокування погоджень документів і рішень, для яких була потрібна згода партії.

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Учасники блокування вимагали скликати засідання уряду та затвердити директиву саме в узгодженій із ними редакції. За версією книги, представники партії в парламенті й координаційній раді тим часом відзначали Октоберфест у пивному закладі Bierhaus у стокгольмському районі Вазастан. 2 жовтня 2023 року урядові партії схвалили текст, якого вимагали «Шведські демократи», після чого блокування припинилося.

Суперечка у 2026 році

Другий конфлікт навколо цієї ініціативи тривав вісім тижнів у січні та лютому 2026 року. На той час було оприлюднено пропозицію скасувати від 100 тисяч до 180 тисяч постійних дозволів на проживання. За даними The Local Sweden, її розкритикували суди, державні органи, провідні юристи та представники громадянського суспільства.

Згідно з книгою, представник Помірної партії Пер Клареус запропонував провести додаткове розслідування щодо пропозицій, а Геллербрант назвав це порушенням домовленостей. Його позицію підтримав лідер «Шведських демократів» Джиммі Окессон. Згодом Окессон заявив телеканалу SVT, що готовий відкласти закон до періоду після виборів. 6 березня уряд на пресконференції пообіцяв розв'язати проблему депортацій підлітків і водночас оголосив про перенесення закону щодо скасування постійних дозволів на проживання на період після виборів.

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