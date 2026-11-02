Книгарня Little Acorns у Лондондеррі, Північна Ірландія, продовжує постачати романи Саллі Руні покупцям у Великій Британії після того, як видавництво Faber припинило їхню дистрибуцію на британському ринку. Як повідомляє The Hindu, Faber заявило, що не може переказувати письменниці доходи від продажів у Британії після її наміру пожертвувати ці кошти Palestine Action.

Влада Великої Британії заборонила Palestine Action у липні 2025 року відповідно до антитерористичного законодавства. У країні незаконними є членство в організації, її підтримка або фінансування. Водночас в Ірландії, де живе Руні, діяльність групи не заборонена.

Постачання через Ірландію

Власниця Little Acorns Дженні Догерті закуповує книжки Руні через постачальників у Республіці Ірландія. Лондондеррі розташоване поблизу кордону з Ірландією, тому книгарня може замовляти видання через ірландських дистриб’юторів і надсилати їх покупцям у різних країнах, зокрема у Великій Британії.

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Догерті повідомила, що отримувала запити від британських книгарів, які шукають альтернативних постачальників. Книжки Руні, які раніше стояли на загальних полицях за алфавітом, тепер виставляють на передньому прилавку.

Попит на романи

Книгарня Kenny's Bookshop у Голвеї заявила про десятикратне зростання продажів романів Руні після рішення Faber. Видавництво зазначило, що залишається видавцем письменниці та продовжить продавати її твори за межами Великої Британії.

Самі книжки Руні у Британії не заборонені: продавці можуть реалізовувати примірники, які вже мають у запасі. Однак вони не можуть поповнювати запаси через звичайну британську мережу дистрибуції Faber. Лондонська книгарня Bard Books, яка припинила продаж творів Руні після рішення видавця, повідомила, що наявні примірники розкупили за кілька днів.

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