Коаліція Лули просить суд визнати WhatsApp-канал незалежним від кампанії — The Rio Times

Коаліція президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви 16 жовтня звернулася до Вищого виборчого суду країни з проханням визнати WhatsApp-канал Exército do Lula, або «Армія Лули», не пов’язаним з офіційною виборчою кампанією президента. Канал має понад 4 млн підписників, а веде його федеральний депутат Андре Жанонеш зі штату Мінас-Жерайс, повідомляє The Rio Times.

Аргументи коаліції

Заяву подала коаліція Brasil Pronto pra Mais, до якої входять Партія трудящих, федерація PCdoB і PV, а також партії PSB, PDT та PSOL-Rede. За твердженням коаліції, канал є особистою ініціативою Жанонеша та виражає його спонтанну підтримку Лули.

Представники коаліції заявили, що канал не є офіційною структурою кампанії і що штаб не контролює його вміст. За їхніми словами, канал не отримує коштів, товарів, послуг чи персоналу від кампанії, партій або коаліції, а посилання на нього немає в офіційних профілях передвиборчої кампанії.

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Суперечка навколо каналу

Передвиборчий штаб сенатора Флавіу Болсонару, суперника Лули в другому турі, просив суд заблокувати канал, заявляючи про поширення ним дезінформації. Президент Вищого виборчого суду Кассіу Нунес Маркес 11 жовтня призупинив роботу каналу. Згодом генеральний інспектор виборчого правосуддя Рікарду Віллаш Боаш Куева скасував це рішення, однак 13 жовтня Нунес Маркес знову призупинив роботу каналу та вимагав офіційно зареєструвати його.

У день подання звернення суд також затвердив нові положення до резолюції №23.610 від 2019 року щодо критеріїв зв’язку каналів у месенджерах із виборчими кампаніями. Серед критеріїв джерело називає фінансування кампанією, поширення спільних із нею матеріалів та офіційні посилання на канал.

Бразильська асоціація юристів за демократію заявила, що має намір просити суд визнати Нунеса Маркеса упередженим у цій справі. Організація вважає, що питання належало до компетенції генерального інспектора виборчого правосуддя. Суд наразі не повідомляв, чи прийняв він до розгляду звернення коаліції.

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