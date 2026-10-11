Коаліція Пакистану погодила план надзвичайного стану в Хайбер-Пахтунхві — Dawn

Керівники двох партій правлячої коаліції Пакистану, за даними джерел Dawn, погодили план переведення провінції Хайбер-Пахтунхва під контроль федеральної влади. Для цього розглядають запровадження надзвичайного стану та губернаторського правління.

Прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф скликав на неділю засідання федерального кабінету, де мають обговорити конституційні механізми. Коаліція також вирішила скликати окремі засідання Національної асамблеї та Сенату у вівторок, 13 жовтня.

Контакти з опозицією

Ці кроки відбуваються на тлі протестного маршу опозиційної партії PTI, яка перебуває при владі у Хайбер-Пахтунхві. Шаріф окремо зустрівся з президентом Асіфом Алі Зардарі та лідером JUI-F Мауланою Фазлуром Рехманом, щоб обговорити способи уникнення прямого протистояння з PTI.

Фазлур Рехман, який сприяє контактам між владою та опозицією, також зустрівся з головою PTI Баррістером Гохаром Алі Ханом і Асадом Кайсером. Представник JUI-F заявив, що партія виступає лише посередником для зниження напруги, а рішення мають ухвалити уряд і PTI.

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Міністр внутрішніх справ Мохсін Накві заявив, що можливостей уникнути надзвичайного стану в провінції більше не залишилося. Міністр інформації Аттаулла Тарар підтвердив скликання урядового засідання для розгляду варіантів надзвичайного стану та губернаторського правління.

Конституційні положення

За інформацією Dawn, влада розглядає застосування статей 232, 233 і 234 Конституції Пакистану. Стаття 232 регулює проголошення надзвичайного стану, коли безпеці країни або її частини загрожують війна, зовнішня агресія чи внутрішні заворушення, які провінційна влада не здатна контролювати.

Видання зазначає, що для застосування цієї статті потрібна резолюція провінційної асамблеї. Якщо президент діє самостійно, проголошення надзвичайного стану має бути подане на схвалення обох палат парламенту протягом 10 днів. Стаття 233 дозволяє президентові призупиняти окремі основоположні права на період надзвичайного стану, а стаття 234 стосується губернаторського правління у разі порушення конституційного механізму управління провінцією.

Глава поліції Хайбер-Пахтунхви Зульфікар Хамід уже видав вказівки районним поліцейським щодо заходів безпеки на випадок можливих протестів і диверсій.

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