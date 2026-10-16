Коаліція прем’єра Кулбергса здобула 35% на виборах у Латвії — The Hindu

У Латвії чотирипартійська коаліція прем’єр-міністра Андріса Кулбергса здобула 35% голосів на парламентських виборах. У неділю, 4 жовтня, законодавці мали розпочати переговори щодо формування нового уряду.

Підсумки голосування

Кулбергс представляє центристську партію «Об’єднаний список». До схвалення коаліції парламентом ця політична сила раніше перебувала в опозиції. Джерело характеризує коаліцію як проукраїнську. Про перебіг виборів повідомляє The Hindu.

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Причини політичної кризи

У травні політична криза виникла через реагування на безпілотники, які, за підозрами, могли прибути з України. Вона призвела до падіння керівної коаліції, що вже зазнавала напруги через кілька інших питань.

Після цього латвійський парламент, Сейм, схвалив коаліцію на чолі з Кулбергсом. Її сформували після падіння попередньої керівної коаліції на тлі політичної кризи.

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