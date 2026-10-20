Коаліція заявила про перехоплення балістичної ракети, що летіла на Ер-Ріяд — Asharq Al-Awsat
У Саудівській Аравії сили перехопили балістичну ракету, спрямовану на столицю країни Ер-Ріяд, заявила Коаліція з відновлення легітимності в Ємені. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat. За даними видання, інцидент стався у вівторок, 20 жовтня.
Заява коаліції
Речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі повідомив у соцмережі X, що Саудівська Аравія перехопила та знищила балістичну ракету, запущену в напрямку Ер-Ріяда. Він заявив, що ракету запустило угруповання хуситів, яке назвав терористичним.
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Попередження для Ер-Ріяда
Раніше цивільна оборона Саудівської Аравії повідомила у X, що Національна платформа раннього оповіщення видала для міста Ер-Ріяд попередження про можливу небезпеку. У повідомленні не уточнюється, де саме перехопили ракету або чи були наслідки від її запуску.