У Саудівській Аравії сили перехопили балістичну ракету, спрямовану на столицю країни Ер-Ріяд, заявила Коаліція з відновлення легітимності в Ємені. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat. За даними видання, інцидент стався у вівторок, 20 жовтня.

Заява коаліції

Речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі повідомив у соцмережі X, що Саудівська Аравія перехопила та знищила балістичну ракету, запущену в напрямку Ер-Ріяда. Він заявив, що ракету запустило угруповання хуситів, яке назвав терористичним.

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Попередження для Ер-Ріяда

Раніше цивільна оборона Саудівської Аравії повідомила у X, що Національна платформа раннього оповіщення видала для міста Ер-Ріяд попередження про можливу небезпеку. У повідомленні не уточнюється, де саме перехопили ракету або чи були наслідки від її запуску.

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