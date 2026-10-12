Коаліція заявила про перехоплення ракети хуситів у напрямку Хаміс-Мушайта — Anadolu Agency

Очолювана Саудівською Аравією коаліція в Ємені заявила, що рано-вранці 12 жовтня перехопила та знищила балістичну ракету, запущену хуситами у напрямку Хаміс-Мушайта на південному заході Саудівської Аравії. Про це у соцмережі X повідомив речник коаліції Туркі аль-Малікі, повідомляє Anadolu Agency.

Попередження в Абсі

Перед цим служба цивільної оборони Саудівської Аравії оголосила попередження в сусідньому місті Абха. Згодом відомство повідомило, що загроза минула.

За повідомленням коаліції, перехоплення відбулося на тлі відновлення атак хуситів на Саудівську Аравію, зокрема ударів по аеропортах.

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Удари по аеропорту Ер-Ріяда

У неділю внаслідок атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді загинув пакистанський резидент, ще 11 людей зазнали поранень. Про це повідомило Головне управління цивільної авіації Саудівської Аравії.

Днем раніше інший удар по цьому самому аеропорту, за даними джерела, забрав життя 13 людей і поранив понад 300. Саудівська коаліція поклала відповідальність за цей попередній удар на хуситів та пообіцяла рішучу відповідь.

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