Коаліція заявила про три збиті дрони в Саудівській Аравії — Anadolu Agency

Очолювана Саудівською Аравією коаліція, що діє в Ємені, заявила, що збила три безпілотники над південними районами Саудівської Аравії та регіоном Ер-Ріяда. Як повідомляє Anadolu Agency, інциденти сталися на тлі продовження атак хуситів на королівство.

Перехоплення над Червоним морем

Речник коаліції Туркі аль-Малікі повідомив у соцмережі X, що сили коаліції також перехопили та знищили дві крилаті ракети над Червоним морем. За його словами, протягом останніх годин коаліція також збила балістичну ракету, націлену на саудівське портове місто Янбу.

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Ескалація атак

Останні інциденти сталися після серії атак хуситів на аеропорти та енергетичні об’єкти Саудівської Аравії. Саудівська Аравія з 2015 року очолює військову коаліцію на підтримку міжнародно визнаного уряду Ємену в протистоянні з хуситами, які контролюють Сану та кілька інших провінцій із 2014 року.

Нинішня ескалація, за даними агентства, почалася в липні після періоду відносного затишшя, що настав після перемир’я за посередництва ООН, розпочатого у квітні 2022 року.

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