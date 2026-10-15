Коаліція заявила про знищення крилатої ракети над регіоном Медини — Anadolu Agency

Коаліція на чолі з Саудівською Аравією заявила про перехоплення та знищення крилатої ракети над регіоном Медини на заході країни. Про це повідомив речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі.

Заява коаліції

Інформацію про перехоплення ракети аль-Малікі оприлюднив у заяві на платформі X. Як повідомляє Anadolu Agency, інцидент стався на тлі активізації ракетних і дронових атак, які хусити здійснюють проти Саудівської Аравії, зокрема по аеропортах та енергетичних об'єктах.

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Попередні атаки

Коаліція також звинувачувала хуситів в атаці безпілотника на електророзподільчу станцію Таїба в Медіні 29 вересня. За словами аль-Малікі, через удар один трансформатор вийшов з ладу, однак електромережа продовжила працювати. Об'єкт забезпечує електроенергією Мечеть Пророка.

Раніше того самого дня коаліція заявила про знищення безпілотника над Східною провінцією Саудівської Аравії. Напередодні вона повідомляла про знищення балістичної ракети, яку хусити запустили в напрямку столиці країни Ер-Ріяда. Саудівська Аравія очолює військову коаліцію, що підтримує уряд Ємену у протистоянні з хуситами з 2015 року.

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