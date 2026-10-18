Коаліція заявила про зрив контрабанди зброї хуситам морем — Asharq Al-Awsat

Коаліція на підтримку законної влади Ємену заявила, що зірвала спробу хуситів доправити морем зброю до провінції Ходейда в Ємені. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на заяву коаліції. Її речник, генерал-майор Туркі аль-Малікі, у відео в соцмережі X заявив, що коаліція завдає ударів по хуситах на суходолі та топить їхні судна в морі.

Бої поблизу Таїза

На фронтах поблизу південно-західного міста Таїз тривали зіткнення в межах операції «Світанок Ємену». У суботу операція тривала 13-й день. За заявами єменських військових, урядові сили та Народний опір відбили атаки хуситів, а угруповання зазнало значних втрат.

Речник Збройних сил Ємену Маджед ан-Нузайлі заявив, що військові провели 1417 операцій із застосуванням бойової авіації, безпілотників і польової артилерії. За його словами, цілями були скупчення бійців, підкріплення, укріплені позиції, вогневі точки, бронетехніка, військове обладнання та пускові позиції дронів.

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Заяви про втрати та просування

Ан-Нузайлі стверджує, що внаслідок операцій було вбито або поранено близько 800 бійців хуситів. Він також заявив про знищення чи пошкодження понад 190 броньованих, транспортних і постачальних машин, а також укріплень та вогневих позицій.

За словами речника, на східному фронті урядові сили зачистили позиції противника, розширили зону контролю та зайняли нову тактичну позицію. Єменські військові також повідомили про затримання кількох польових командирів хуситів і нове просування в провінції Маріб. Інженерні підрозділи, за даними ан-Нузайлі, продовжують розміновувати відбиті території, забезпечувати їхню безпеку та відкривати дороги для військових.

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