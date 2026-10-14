Кобір назвав діяльність Хасіни головною перешкодою для візиту до Індії — The Hindu

У Бангладеш державний міністр закордонних справ Хумаюн Кабір заявив, що діяльність усунутої з посади прем’єр-міністерки Шейх Хасіни та її команди в Індії є головною проблемою під час планування візиту прем’єр-міністра Таріка Рахмана до цієї країни.

Заява посадовця

Як повідомляє The Hindu, Кабір сказав це 5 жовтня 2026 року, відповідаючи на запитання видання на полях конференції Bay of Bengal Conversation у Дакці. Захід організував Центр досліджень врядування Дакки.

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Посадовець наголосив на важливості стратегічної автономії Бангладеш. За його словами, Індія має враховувати виклики, з якими стикається новообраний уряд Бангладеш.

Лідери Авамі ліги

Кабір також заявив, що діяльність лідерів партії Авамі ліга, які перебувають у вигнанні, не допоможе Індії. Видання зазначає, що Хасіна та її команда базуються в Індії.

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