Колеги глави МВС Британії вимагають даних про ризик бездомності — The Guardian

У Великій Британії колеги міністерки внутрішніх справ Шабани Махмуд висловили невдоволення через брак детальної інформації про можливе зростання бездомності після запропонованих змін у системі надання притулку. Про це з посиланням на джерела в уряді повідомляє The Guardian.

За словами співрозмовників видання, Махмуд неодноразово просили надати оцінку наслідків реформи для бездомності та соціальної згуртованості. Частина міністрів вважає, що Міністерство внутрішніх справ може оприлюднити більше даних, але не хоче визнавати масштаб можливих збоїв.

Ризики для місцевої влади

У нещодавно оприлюдненій оцінці впливу реформи Міністерство внутрішніх справ визнало ризик зростання бездомності. У документі зазначено, що зменшення доступного доходу через механізм відшкодування коштів може призвести до фінансових труднощів або зубожіння окремих людей. Це, своєю чергою, здатне збільшити попит на послуги для бездомних і підтримку людей, які ночують на вулиці, а також посилити фінансовий тиск на місцеві органи влади.

Водночас союзники Махмуд заявляють, що точний масштаб ризику поки неможливо визначити, оскільки механізм відшкодування ще не розроблено остаточно. Вони запевняють, що пороги та ставки відшкодування мають бути сформовані так, аби люди зберігали достатньо коштів для базових потреб.

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Суперечки щодо розміщення шукачів притулку

Запропоновані Махмуд зміни передбачають скасування статусу постійного проживання та обов’язку держави підтримувати людей, яким інакше загрожує зубожіння. Міністри, відповідальні за житлову політику, побоювалися, що виведення шукачів притулку з готелів може збільшити кількість людей, які ночують на вулиці, та перешкодити уряду досягти мети зі скорочення вуличної бездомності вдвічі до завершення каденції парламенту.

Речник МВС заявив, що політика пройшла звичайну міжвідомчу процедуру погодження, а інформацію передавали в межах формального процесу. У відомстві також наголосили, що припинення використання готелів для шукачів притулку не залишить людей без житла: їх планують переміщувати до більш придатного помешкання. За даними МВС, реформи вже заощадили платникам податків понад 1 млрд фунтів стерлінгів після виборів.

Очікується, що питання обговорюватимуть на зустрічах високопосадовців упродовж найближчих десяти днів. Окремо міністри мають вирішити, чи робити виняток для працівників сектору догляду в планах, які ускладнюють отримання права на постійне проживання.

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