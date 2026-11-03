Колегія Верховного суду Польщі протестує проти усунення посадовців — Interia

Колегія Верховного суду Польщі висловила рішучий протест проти дій, які, на її думку, підривають конституційні засади функціонування судової влади. У постанові йдеться, зокрема, про усунення осіб, які виконують функції в органах судової влади, від здійснення їхніх повноважень.

Як повідомляє Interia, перший президент Верховного суду Збігнєв Капінський скликав на вівторок Загальні збори суддів Верховного суду через ситуацію навколо Конституційного суду Польщі.

Частина суддів бойкотувала збори

Перед початком засідання суддя Кримінальної палати Верховного суду Влодзімєж Врубель оприлюднив у Facebook дві заяви з однаковим текстом. Одну підписали 15 суддів Кримінальної палати, іншу — 13 суддів Цивільної палати та Палати публічних справ.

Підписанти заявили, що не братимуть участі у Загальних зборах. Вони також згадали участь Капінського в подіях навколо Конституційного суду: вночі з п’ятниці на суботу він прибув до будівлі суду разом із президентом Польщі Каролем Навроцьким.

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У заяві судді зазначили, що контакти першого президента Верховного суду з органами виконавчої влади, зокрема з президентом Польщі, мають обмежуватися випадками, чітко визначеними законами. Скликання зборів на 3 листопада 2026 року для ухвалення запланованої постанови вони розцінили як спробу легітимізувати порушення цих принципів.

Ситуація в Конституційному суді

У п’ятницю ввечері представники семи суддів, обраних Сеймом нинішнього скликання до Конституційного суду, заявили, що Анна Корвін-Пйотровська як суддя з найдовшим стажем стала керівницею суду. За їхніми словами, вона видала розпорядження про припинення виконання повноважень голови Конституційного суду Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартломея Соханьського.

Корвін-Пйотровська також повідомила, що перебуває в будівлі Конституційного суду разом із шістьма іншими особами, обраними суддями в нинішньому скликанні Сейму. Біля будівлі посилився протест, а Кароль Навроцький перервав поїздку до Сенегалу, повернувся до Варшави та після зустрічі з Капінським прибув до Конституційного суду.

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