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Коли гармати замовкли, а договір запізнився: ТОП-7 війн, де перемир'я випередило мир
Статті Світ

Коли гармати замовкли, а договір запізнився: ТОП-7 війн, де перемир'я випередило мир

13 Листопада 2026 17:20
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Володимир Путін та його кремлівське оточення роками наполегливо повторюють одну й ту саму тезу: Росія нібито не проти миру. Але їй потрібен не просто режим тиші чи припинення вогню, а повноцінний, юридично зобов'язуючий, всеосяжний мирний договір. 

Це звучить логічно, солідно і на перший погляд навіть конструктивно. Хіба погано, коли після такої страшної та довгої війни сторони підпишуть саме офіційний, масштабний мирний договір? Начебто це навіть добре, і саме таким документом повинна завершуватися війна? 

Насправді — і так, і ні. Путін обожнює юридичне єзуїтство, казуїстику і крючкотворство. Сама дихотомія «перемир'я» і «мирного договору» глибоко хибна і штучна. Проблема в тому, що мирний договір можна обговорювати десятиліттями — і врешті так і не підписати. А нескінченна війна тим часом триватиме. Саме тому вимога «спочатку договір, потім припинення вогню» є всього лише евфемізмом для безстрокового, безкінечного продовження кровопролиття. 

Історія ж свідчить про протилежне: у багатьох випадках великі війни закінчувалися задовго до того, як сторони спромоглися поставити підписи під формальним мирним договором. Іноді ці підписи з'являлися через десятиліття, подекуди їх немає досі. Але життя в таких країнах тим часом триває. Люди народжуються, вчаться, закохуються, будують плани — попри те, що юридично їхня країна досі «перебуває у стані війни». 

Видання UA.News підготувало сім кейсів, які варто тримати в голові, коли ми почуємо чергову заяву про необхідність «спочатку підписати мирний договір». Детальніше — в нашому матеріалі. 

Дві Кореї: 73 роки перемир'я без мирного договору

 

Корейська війна тривала з 1950 по 1953 рік і забрала життя від 3 до 5 мільйонів людей. 27 липня 1953 року сторони підписали Угоду про перемир'я. Це був документ, який мав зупинити бойові дії та створити демілітаризовану зону. Вже після цього Сеул і Пхеньян повинні були перейти до обговорення повноцінного мирного договору. 

Однак вони так і не перейшли. Жодного мирного договору так і не було підписано — ані тоді, ані за наступні 73 роки.

Справедливості заради варто визнати, що в 1954 році в Женеві відбулися мирні переговори, але вони завершилися нічим. Відтоді спроби формально завершити війну робилися неодноразово. Та щоразу сторони натрапляли на глухий кут: присутність американських військ на Півдні, ядерна програма Півночі, взаємна недовіра, принципова різність і несумісність режимів, тощо. 

Тож de jure дві Кореї досі перебувають у стані війни. Але de facto її там немає вже понад 70 років. Люди живуть, економіки працюють, кордони — хай і закриті один для одного — існують і залишаються непорушними. Перемир'я виявилося достатньо міцним, щоб замінити мирний договір на десятиліття, залишивши його наступним поколінням. 

Красномовна карта. Нічне освітлення в Південній та Північній Кореї (ФОТО) — Тексти.org.ua


Росія та Японія: Друга світова закінчилася, а мирний договір відсутній
 

Радянський Союз оголосив війну Японії 9 серпня 1945 року — вже після того, американці зруйнували Хіросіму і Нагасакі ядерними бомбами. Згодом радянські війська окупували Курильські острови та південний Сахалін, а вже 2 вересня Токіо підписав капітуляцію. 

З того часу минуло понад 80 років. Однак мирного договору між Росією та Японією досі не існує. Причина одна: територіальна суперечка навколо тих самих чотирьох островів, які Японія називає «Північними територіями», а Росія — Південними Курилами. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію, яка формально припинила стан війни та відновила дипломатичні відносини між Москвою і Токіо. Але повноцінного мирного договору не було і немає досі. 

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Китай і Тайвань: немає навіть документу про припинення вогню 

 

Війна між китайськими комуністами (КПК) і націоналістами (Гоміньдан) тривала з 1927 по 1950 рік. Вона забрала життя від 8 до 13 мільйонів людей. Зрештою, коли стало очевидно, що війська Мао ось-ось візьмуть Пекін, залишки Гоміньдану на чолі з Чаном Кайши евакуювалися на острів Тайвань, проголосивши там Китайську республіку. З тих пір у світі по суті існують два Китая: Китайська Народна Республіка (комуністи) з центром у Пекіні і Китайська Республіка Тайвань з центром у Тайбеї. 

Війна закінчилася 76 років тому, однак між сторонами досі немає мирного договору. Обидві країни юридично перебувають у стані незавершеної громадянської війни та мають непримиренні погляди на статус острова. Щобільше: між Пекіном і Тайбеєм не було навіть домовленості про припинення вогню чи режим тиші! Війна просто припинилася сама собою через низку причин, від географії до загальної виснаженості сторін. 

Головна перешкода полягає у суперечці щодо суверенітету. Комуністичний уряд у Пекіні вважає Тайвань своєю невід’ємною провінцією, яка просто тимчасово відкололася і захоплена сепаратистами, а тому підписання класичного мирного договору означало б для КНР визнання острова окремою незалежною державою. Водночас влада у Тайбеї заявляє про те, що «авторитарний однопартійний комуністичний шлях» є неприйнятним для Тайваню, який залишається цілком собі демократією, хоча й з азійською специфікою. 

Таким чином ось вже майже 80 років зберігається status quo: коли немає ні мирного договору, ні навіть формального припинення вогню. Але є мир de facto, і це головне. 

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Німеччина і СРСР: мирний договір через 45 років після капітуляції

 

Мабуть, найпоказовіший приклад цього матеріалу. Друга світова війна в Європі закінчилася 8 травня 1945 року капітуляцією нацистської Німеччини. 9 травня вже в Москві оголосили про завершення війни, яка в радянській і російській історіографії називається Великою вітчизняною. Але повноцінний мирний договір, що формально завершив війну та відновив повний суверенітет Німеччини, був підписаний лише 12 вересня 1990 року — через 45 років!

Весь цей час Німеччина існувала в доволі дивному юридичному статусі. Держава була розділена і фактично позбавлена повноцінного суверенітету. Офіційного мирного договору, як ми вже знаємо, теж не було. І нічого: за цей час Західна Німеччина стала однією з найпотужніших економік світу, побудувала сталу демократію, згодом увійшла до НАТО і ЄС, тощо. А мирний договір з'явився аж тоді, коли вже впала Берлінська стіна. 

Це ще один, особливо красномовний для Путіна і росіян приклад того, що формальне завершення війни може чекати скільки завгодно довго. Головне — щоб не було бойових дій і не гинули люди.

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Туреччина і Кіпр: острів, розділений перемир'ям на півстоліття

 

У 1974 році на Кіпрі стався військовий переворот, підтриманий грецькою хунтою «чорних полковників». У відповідь Туреччина ввела війська на північ острова. Вже 18 серпня того ж року сторони оголосили про припинення вогню, яке зафіксувало розподіл Кіпру. 

Відтоді минуло понад 50 років. Жодного мирного договору між міжнародно визнаною Республікою Кіпр та Турецькою Республікою Північного Кіпру — яку визнає лише Туреччина — не існує дотепер.

Між двома частинами острова лежить так звана «зелена лінія»: буферна зона ООН, яка не зрушила з місця за всі ці 52 роки. Північ і Південь живуть окремими життями. На Півдні — процвітаюча економіка, членство в ЄС, знамениті курорти. тощо. На Півночі — залежність від Туреччини та міжнародна ізоляція, але разом із тим все одно таке ж тихе і мирне життя. А от мирного договору немає досі — як, втім, і війни. Перемир'я виявилося достатньо, аби острів жив у спокої вже понад півстоліття.

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Сербія та Косово: війна закінчилася, миру немає 

 

У 1999 році після місяців бомбардувань НАТО Югославія погодилася вивести війська з Косова. 9 червня 1999 року сторони підписали Кумановську угоду між НАТО та Югославією. Це був документ суто військово-технічного характеру: він фіксував виведення сербських сил з території краю, створення буферних зон, розгортання міжнародних миротворців, тощо. Жодного політичного мирного договору, який би визначав статус Косова, немає й досі. 

За 9 років, у 2008-му, Приштина проголосила незалежність від Белграду, яку визнали 110 країн світу (Україна, до речі, у цей список не увійшла). При цьому активних бойових дій між Сербією і Косово немає вже понад два десятиліття. Війна закінчилася суто технічною військовою угодою. Мирний договір замінила резолюція Ради Безпеки ООН та присутність миротворців. І хоча політичне врегулювання досі не досягнуте, люди там живуть без війни, а це головне.

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Україна і Росія: донбаський конфлікт, який вже затухав 
 

Після підписання других Мінських угод на початку 2015 року активна фаза війни на Донбасі завершилася. Лінія фронту зафіксувалася і з тих пір вже глобально не змінювалася. Конфлікт поступово затухав. Так, регулярно відбувалися збройні провокації, загострення і взаємні обстріли. Однак великої війни вдавалося уникнути.

У липні 2020 року набули чинності додаткові заходи контролю за перемир'ям, внаслідок чого серпень 2020-го став найспокійнішим періодом за всі шість років конфлікту на той момент. Кількість обстрілів і жертв знизилася до мінімуму. Люди жили, працювали, перетинали лінію розмежування, отримували пенсії, гуманітарну допомогу, тощо. З Києва і Харкова їздили автобуси в Донецьк і Луганськ — і навпаки. 

Так, повноцінного мирного договору, авжеж, не було. Політична частина Мінських угод так і залишилася невиконаною. Але війна як процес щоденного взаємознищення фактично припинилася, кількість загиблих мирних мешканців щороку падала, і це тривало роками — аж поки Путін не віддав наказ про початок повномасштабного вторгнення. 

Важливий нюанс: фактичне перемир'я на Донбасі, на жаль, не врятувало від великої війни. Але воно подарувало мільйонам людей по обидві сторони лінії зіткнення роки життя у відносній тиші. І якби політична воля Кремля не була налаштована на війну, цей конфлікт рано чи пізно затух би повністю. Однак історія не знає умовного способу. 

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Резюмуючи, вище наведений далеко не повний список подібних інцидентів. Аналогічних кейсів у світі ще дуже багато: Молдова та Придністров'я, Грузія з Абхазією і Південною Осетією, Ізраїль та Сирія з Ліваном і Палестиною, Індія і Пакистан (конфлікт навколо Кашміру), Марокко і Західна Сахара, Сомалі та Сомаліленд… Якщо описувати кожен випадок, коли війна завершилася без повноцінного мирного договору, можна написати ще як мінімум одну таку ж велику статтю. 

Ключове тут інше: кінець війни та мирний договір — це не одне і те саме. Дихотомія між ними абсолютно штучна, пропагандистська і хибна. Перше не обов'язково має чекати на друге, цьому протирічать буквально десятки світових прикладів, в тому числі й кейси СРСР та сучасної Росії. Іноді договори підписувалися через десятиліття, а іноді їх не підписують досі. Але тим часом люди в цих країнах живуть, а не гинуть у безкінечній війні, і це найголовніше. 

Тож вимога Кремля — «спочатку мирний договір, потім перемир'я» — виглядає на перший погляд навіть правильно і цілком конструктивно. Та на практиці це є нічим іншим, окрім як формальним інструментом для затягування війни. Бо мирний договір можна обговорювати безкінечно і не дійти згоди, тоді як припинення вогню — це конкретний, перевірений часом та історією крок, який можна зробити хоч завтра, хоч просто зараз, у цю саму хвилину. Причина не робити його лише одна: небажання Володимира Путіна. 

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Микита Трачук