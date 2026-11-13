0:00 / 0:00

Володимир Путін та його кремлівське оточення роками наполегливо повторюють одну й ту саму тезу: Росія нібито не проти миру. Але їй потрібен не просто режим тиші чи припинення вогню, а повноцінний, юридично зобов'язуючий, всеосяжний мирний договір.

Це звучить логічно, солідно і на перший погляд навіть конструктивно. Хіба погано, коли після такої страшної та довгої війни сторони підпишуть саме офіційний, масштабний мирний договір? Начебто це навіть добре, і саме таким документом повинна завершуватися війна?

Насправді — і так, і ні. Путін обожнює юридичне єзуїтство, казуїстику і крючкотворство. Сама дихотомія «перемир'я» і «мирного договору» глибоко хибна і штучна. Проблема в тому, що мирний договір можна обговорювати десятиліттями — і врешті так і не підписати. А нескінченна війна тим часом триватиме. Саме тому вимога «спочатку договір, потім припинення вогню» є всього лише евфемізмом для безстрокового, безкінечного продовження кровопролиття.

Історія ж свідчить про протилежне: у багатьох випадках великі війни закінчувалися задовго до того, як сторони спромоглися поставити підписи під формальним мирним договором. Іноді ці підписи з'являлися через десятиліття, подекуди їх немає досі. Але життя в таких країнах тим часом триває. Люди народжуються, вчаться, закохуються, будують плани — попри те, що юридично їхня країна досі «перебуває у стані війни».

Видання UA.News підготувало сім кейсів, які варто тримати в голові, коли ми почуємо чергову заяву про необхідність «спочатку підписати мирний договір». Детальніше — в нашому матеріалі.

Дві Кореї: 73 роки перемир'я без мирного договору

Корейська війна тривала з 1950 по 1953 рік і забрала життя від 3 до 5 мільйонів людей. 27 липня 1953 року сторони підписали Угоду про перемир'я. Це був документ, який мав зупинити бойові дії та створити демілітаризовану зону. Вже після цього Сеул і Пхеньян повинні були перейти до обговорення повноцінного мирного договору.

Однак вони так і не перейшли. Жодного мирного договору так і не було підписано — ані тоді, ані за наступні 73 роки.

Справедливості заради варто визнати, що в 1954 році в Женеві відбулися мирні переговори, але вони завершилися нічим. Відтоді спроби формально завершити війну робилися неодноразово. Та щоразу сторони натрапляли на глухий кут: присутність американських військ на Півдні, ядерна програма Півночі, взаємна недовіра, принципова різність і несумісність режимів, тощо.

Тож de jure дві Кореї досі перебувають у стані війни. Але de facto її там немає вже понад 70 років. Люди живуть, економіки працюють, кордони — хай і закриті один для одного — існують і залишаються непорушними. Перемир'я виявилося достатньо міцним, щоб замінити мирний договір на десятиліття, залишивши його наступним поколінням.



Росія та Японія: Друга світова закінчилася, а мирний договір відсутній



Радянський Союз оголосив війну Японії 9 серпня 1945 року — вже після того, американці зруйнували Хіросіму і Нагасакі ядерними бомбами. Згодом радянські війська окупували Курильські острови та південний Сахалін, а вже 2 вересня Токіо підписав капітуляцію.

З того часу минуло понад 80 років. Однак мирного договору між Росією та Японією досі не існує. Причина одна: територіальна суперечка навколо тих самих чотирьох островів, які Японія називає «Північними територіями», а Росія — Південними Курилами. У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію, яка формально припинила стан війни та відновила дипломатичні відносини між Москвою і Токіо. Але повноцінного мирного договору не було і немає досі.



Китай і Тайвань: немає навіть документу про припинення вогню

Війна між китайськими комуністами (КПК) і націоналістами (Гоміньдан) тривала з 1927 по 1950 рік. Вона забрала життя від 8 до 13 мільйонів людей. Зрештою, коли стало очевидно, що війська Мао ось-ось візьмуть Пекін, залишки Гоміньдану на чолі з Чаном Кайши евакуювалися на острів Тайвань, проголосивши там Китайську республіку. З тих пір у світі по суті існують два Китая: Китайська Народна Республіка (комуністи) з центром у Пекіні і Китайська Республіка Тайвань з центром у Тайбеї.

Війна закінчилася 76 років тому, однак між сторонами досі немає мирного договору. Обидві країни юридично перебувають у стані незавершеної громадянської війни та мають непримиренні погляди на статус острова. Щобільше: між Пекіном і Тайбеєм не було навіть домовленості про припинення вогню чи режим тиші! Війна просто припинилася сама собою через низку причин, від географії до загальної виснаженості сторін.

Головна перешкода полягає у суперечці щодо суверенітету. Комуністичний уряд у Пекіні вважає Тайвань своєю невід’ємною провінцією, яка просто тимчасово відкололася і захоплена сепаратистами, а тому підписання класичного мирного договору означало б для КНР визнання острова окремою незалежною державою. Водночас влада у Тайбеї заявляє про те, що «авторитарний однопартійний комуністичний шлях» є неприйнятним для Тайваню, який залишається цілком собі демократією, хоча й з азійською специфікою.

Таким чином ось вже майже 80 років зберігається status quo: коли немає ні мирного договору, ні навіть формального припинення вогню. Але є мир de facto, і це головне.

Німеччина і СРСР: мирний договір через 45 років після капітуляції

Мабуть, найпоказовіший приклад цього матеріалу. Друга світова війна в Європі закінчилася 8 травня 1945 року капітуляцією нацистської Німеччини. 9 травня вже в Москві оголосили про завершення війни, яка в радянській і російській історіографії називається Великою вітчизняною. Але повноцінний мирний договір, що формально завершив війну та відновив повний суверенітет Німеччини, був підписаний лише 12 вересня 1990 року — через 45 років!

Весь цей час Німеччина існувала в доволі дивному юридичному статусі. Держава була розділена і фактично позбавлена повноцінного суверенітету. Офіційного мирного договору, як ми вже знаємо, теж не було. І нічого: за цей час Західна Німеччина стала однією з найпотужніших економік світу, побудувала сталу демократію, згодом увійшла до НАТО і ЄС, тощо. А мирний договір з'явився аж тоді, коли вже впала Берлінська стіна.

Це ще один, особливо красномовний для Путіна і росіян приклад того, що формальне завершення війни може чекати скільки завгодно довго. Головне — щоб не було бойових дій і не гинули люди.

Туреччина і Кіпр: острів, розділений перемир'ям на півстоліття

У 1974 році на Кіпрі стався військовий переворот, підтриманий грецькою хунтою «чорних полковників». У відповідь Туреччина ввела війська на північ острова. Вже 18 серпня того ж року сторони оголосили про припинення вогню, яке зафіксувало розподіл Кіпру.

Відтоді минуло понад 50 років. Жодного мирного договору між міжнародно визнаною Республікою Кіпр та Турецькою Республікою Північного Кіпру — яку визнає лише Туреччина — не існує дотепер.

Між двома частинами острова лежить так звана «зелена лінія»: буферна зона ООН, яка не зрушила з місця за всі ці 52 роки. Північ і Південь живуть окремими життями. На Півдні — процвітаюча економіка, членство в ЄС, знамениті курорти. тощо. На Півночі — залежність від Туреччини та міжнародна ізоляція, але разом із тим все одно таке ж тихе і мирне життя. А от мирного договору немає досі — як, втім, і війни. Перемир'я виявилося достатньо, аби острів жив у спокої вже понад півстоліття.



Сербія та Косово: війна закінчилася, миру немає

У 1999 році після місяців бомбардувань НАТО Югославія погодилася вивести війська з Косова. 9 червня 1999 року сторони підписали Кумановську угоду між НАТО та Югославією. Це був документ суто військово-технічного характеру: він фіксував виведення сербських сил з території краю, створення буферних зон, розгортання міжнародних миротворців, тощо. Жодного політичного мирного договору, який би визначав статус Косова, немає й досі.

За 9 років, у 2008-му, Приштина проголосила незалежність від Белграду, яку визнали 110 країн світу (Україна, до речі, у цей список не увійшла). При цьому активних бойових дій між Сербією і Косово немає вже понад два десятиліття. Війна закінчилася суто технічною військовою угодою. Мирний договір замінила резолюція Ради Безпеки ООН та присутність миротворців. І хоча політичне врегулювання досі не досягнуте, люди там живуть без війни, а це головне.



Україна і Росія: донбаський конфлікт, який вже затухав



Після підписання других Мінських угод на початку 2015 року активна фаза війни на Донбасі завершилася. Лінія фронту зафіксувалася і з тих пір вже глобально не змінювалася. Конфлікт поступово затухав. Так, регулярно відбувалися збройні провокації, загострення і взаємні обстріли. Однак великої війни вдавалося уникнути.

У липні 2020 року набули чинності додаткові заходи контролю за перемир'ям, внаслідок чого серпень 2020-го став найспокійнішим періодом за всі шість років конфлікту на той момент. Кількість обстрілів і жертв знизилася до мінімуму. Люди жили, працювали, перетинали лінію розмежування, отримували пенсії, гуманітарну допомогу, тощо. З Києва і Харкова їздили автобуси в Донецьк і Луганськ — і навпаки.

Так, повноцінного мирного договору, авжеж, не було. Політична частина Мінських угод так і залишилася невиконаною. Але війна як процес щоденного взаємознищення фактично припинилася, кількість загиблих мирних мешканців щороку падала, і це тривало роками — аж поки Путін не віддав наказ про початок повномасштабного вторгнення.

Важливий нюанс: фактичне перемир'я на Донбасі, на жаль, не врятувало від великої війни. Але воно подарувало мільйонам людей по обидві сторони лінії зіткнення роки життя у відносній тиші. І якби політична воля Кремля не була налаштована на війну, цей конфлікт рано чи пізно затух би повністю. Однак історія не знає умовного способу.



Резюмуючи, вище наведений далеко не повний список подібних інцидентів. Аналогічних кейсів у світі ще дуже багато: Молдова та Придністров'я, Грузія з Абхазією і Південною Осетією, Ізраїль та Сирія з Ліваном і Палестиною, Індія і Пакистан (конфлікт навколо Кашміру), Марокко і Західна Сахара, Сомалі та Сомаліленд… Якщо описувати кожен випадок, коли війна завершилася без повноцінного мирного договору, можна написати ще як мінімум одну таку ж велику статтю.

Ключове тут інше: кінець війни та мирний договір — це не одне і те саме. Дихотомія між ними абсолютно штучна, пропагандистська і хибна. Перше не обов'язково має чекати на друге, цьому протирічать буквально десятки світових прикладів, в тому числі й кейси СРСР та сучасної Росії. Іноді договори підписувалися через десятиліття, а іноді їх не підписують досі. Але тим часом люди в цих країнах живуть, а не гинуть у безкінечній війні, і це найголовніше.

Тож вимога Кремля — «спочатку мирний договір, потім перемир'я» — виглядає на перший погляд навіть правильно і цілком конструктивно. Та на практиці це є нічим іншим, окрім як формальним інструментом для затягування війни. Бо мирний договір можна обговорювати безкінечно і не дійти згоди, тоді як припинення вогню — це конкретний, перевірений часом та історією крок, який можна зробити хоч завтра, хоч просто зараз, у цю саму хвилину. Причина не робити його лише одна: небажання Володимира Путіна.

Читай нас у