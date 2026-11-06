Колишні республіки СРСР обмежують продаж авто та нерухомості громадянам росії

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У Казахстані, Грузії, Киргизстані та Вірменії посилюють контроль за фінансовими операціями росіян, побоюючись вторинних санкцій. Через це громадянам РФ дедалі частіше відмовляють у купівлі автомобілів і нерухомості, а також у проведенні банківських переказів.

За даними розвідки, у Казахстані автодилери низки міжнародних марок, зокрема Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan і Lexus, масово відмовляють у продажу машин покупцям із російськими паспортами. Бізнес побоюється потрапити під вторинні санкції західних країн і втратити вигідні контракти.

Обмеження торкнулися й ринку нерухомості Грузії. За інформацією СЗРУ, Міністерство юстиції країни нібито надало банкам неофіційні рекомендації блокувати великі угоди за участю громадян Росії без пояснення причин.

Водночас фінансові регулятори Казахстану, Киргизстану та Вірменії за рекомендаціями західних партнерів запроваджують автоматизовані системи моніторингу перепродажів. Це має ускладнити схему обходу санкцій, за якої автомобілі або комерційну нерухомість спочатку оформлювали на місцевих жителів, а згодом переоформлювали на російських покупців.

Нові механізми контролю, за даними розвідки, дадуть змогу банкам блокувати рахунки продавців під час підготовки таких угод.

Крім того, банки Киргизстану, Вірменії та Грузії посилили перевірки в межах процедур протидії відмиванню коштів (AML). Фінансові установи почали закривати рахунки громадян РФ або відмовляти їм у переказах із Росії, зокрема й тоді, коли кошти надходять через посередників, які не перебувають під санкціями.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

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