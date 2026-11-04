Колишня адміралка Лакор за прогнозом перемагає в Південній Кароліні — The Hill

Колишня адміралка ВМС США Ненсі Лакор, яку звільнив міністр оборони США Піт Гегсет, за прогнозом Decision Desk HQ перемагає на виборах до Палати представників у 1-му окрузі штату Південна Кароліна. Демократка випереджає республіканку Дженні Коста Ганікат у традиційно республіканському окрузі, повідомляє The Hill.

Результати голосування

Станом на ранок середи, коли були підраховані всі голоси, Лакор набрала трохи менше ніж 50% голосів. Ганікат, членкиня ради округу Чарлстон, отримала понад 48%.

Йдеться про місце від 1-го округу Південної Кароліни, яке представляла республіканка Ненсі Мейс. Раніше цього року Мейс безуспішно балотувалася на посаду губернаторки штату.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перед виборами Cook Political Report змінив оцінку перегонів із «схиляється до республіканців» на «без явного фаворита». Видання пов’язало це, зокрема, з тим, що Лакор залучила на кампанію більше коштів, ніж її суперниця.

Військовий досвід кандидатки

Лакор служила у ВМС понад три десятиліття: починала як пілотеса вертольота, пройшла два розгортання та згодом очолила резерв ВМС. На цій посаді вона керувала понад 60 тисячами моряків.

Під час кампанії Лакор критикувала управління Пентагоном з боку Гегсета та представляла його як публічне обличчя війни в Ірані. У червні вона перемогла ветерана Берегової охорони Мака Дефорда у другому турі демократичних праймеріз. Загальні вибори відбулися в окрузі, межі якого нещодавно змінили на користь Республіканської партії.

Читай нас у