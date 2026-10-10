Колишня керівниця підрозділу Шин Бет заявила про доходи ХАМАС до $5 млн — Jerusalem Post

У Секторі Гази ХАМАС і далі зберігає ефективний контроль та отримує від 2 до 5 млн доларів щодня, заявила колишня керівниця дослідницького підрозділу служби безпеки Шин Бет Неомі Нойман. Про це вона сказала в інтерв’ю KAN News, повідомляє Jerusalem Post.

Нойман, яка нині працює дослідницею у Вашингтонському інституті, вважає, що ХАМАС перетворився на децентралізовану систему управління. За її словами, палестинці щодня стикаються з представниками угруповання, тому сприймають його як структуру, що залишається на місці.

Доходи та контроль

За оцінкою Нойман, ХАМАС отримує гроші через високі податки на товари у Секторі Гази. Вона також стверджує, що угруповання бойкотує частину гуманітарної допомоги та продає товари за високими цінами на чорному ринку.

Контроль і примус у Газі, за її словами, забезпечують таємні підрозділи, які залякують населення, підтримують дисципліну та відновлюють контроль у районах, де влада втратила спроможність діяти. Нойман також заявила, що ХАМАС надає платні послуги, є головним чинником зайнятості та визначає, хто з населення отримає певні ресурси, створюючи залежність від себе.

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Пропозиції щодо управління Газою

Колишня посадовиця Шин Бет підтримала продовження реалізації плану президента США Дональда Трампа щодо Гази. На її думку, складнощі створюють як вимога ХАМАС про попереднє виведення ізраїльських військ, так і вимога Ізраїлю щодо роззброєння угруповання.

Нойман закликала ввести до Сектору Гази Національний комітет з управління Газою та Багатонаціональні сили стабілізації. Вона вважає, що надалі управління територією має перейти до Палестинської адміністрації. Також Нойман заявила про необхідність перекрити джерела доходів ХАМАС, не допустити його проникнення в інституції та створити механізми допомоги, які не залежатимуть від угруповання.

Депутат ізраїльської партії «Демократи» Гілад Карів, реагуючи на заяви Нойман, розкритикував прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу. Водночас джерело в Раді миру Гази повідомило KAN, що Ізраїль не здійснив повного демонтажу ХАМАС і має виконати підписану ним угоду з 20 пунктів.

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