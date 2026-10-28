Колишня міністерка праці Іспанії загинула внаслідок зіткнення швидкісних поїздів

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28 жовтня в Іспанії внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів загинула колишня міністерка праці та соціального забезпечення Фатіма Баньєс. Як повідомляє іспанське видання, 59-річна Баньєс їхала до Севільї, де мала відвідати ділову конференцію.

Тим часом кількість загиблих унаслідок аварії на залізниці зросла до 68 осіб.

У розмові з Bild очевидці описують перші години після катастрофи.

Це було жахливо. Усюди лежали загиблі й поранені. Не лише цілі тіла, а й голови, руки, ноги — усе перемішалося: люди, метал, рейки. Я розмовляв із багатьма постраждалими. Було складно бачити, як вони — закривавлені, — намагалися допомогти іншим, — розповів Хосе Мануель Пастрана, священник церкви в сусідньому селищі Консуегра, який прибув на місце невдовзі після трагедії.

Схоже, уряд Іспанії вважає причиною залізничної аварії людський фактор. За попередніми даними, які озвучив міністр транспорту Оскар Пуенте, у регіоні Кастилія-Ла-Манча стався збій автоматичної системи безпеки. Рух швидкісних поїздів тимчасово призупинили, і згодом відновили після переходу на ручне керування.

Однак поїзд компанії Iryo з невідомої причини зупинився. Попри це, диспетчер центру управління оператора залізничної мережі Adif дав вказівку поїзду Renfe продовжувати рух у звичайному режимі.

Внаслідок цього поїзд Renfe на великій швидкості врізався в нерухомий склад Iryo. Причини, з яких працівник віддав розпорядження продовжувати рух, досі абсолютно незрозумілі. Міністр транспорту Пуенте назвав інцидент “незрозумілим”.

В Іспанії зіткнулися швидкісні потяги, загинули 68 людей.

Зіткнення поїздів в Іспанії зупинило швидкісну лінію Мадрид — Андалусія — RMF24.

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