Колишня прессекретарка Трампа випадколво оприлюднила його секретний план – Newsweek

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Колишня прессекретарка американського президента Кеті Закарія потрапила в центр скандалу через опубліковане світлину з Овального кабінету, на якій зафіксовано документи на столі глави держави. Серед них - резонансний план перебудови поля для гольфу, існування якого Трамп заперечував.

Увагу громадськості привернула карта на стосі папок. За даними місцевої організації «Save East Po», на ній зображено парк Іст-Потомак, щодо реконструкції гольф-поля в якому адміністрація президента зараз веде судові розгляди. Наявність таких матеріалів на столі може створити юридичні та публічні ускладнення для Білого дому.

У відповідь на публікацію висвітлення ситуації у медіа директор з комунікацій Білого дому Стівен Ченг розкритикував видання Newsweek, заявивши, що реакція на знімок є прикладом викривленого сприйняття реальності з боку журналістів.

Джерело: Newsweek.

Кеті Закарія, яка замінила Керолайн Лівітт на посаді прессекретарки президента США Дональда Трампа, провела свій перший брифінг у Білому домі. Зустріч тривала лише 14 хвилин і запам’яталася конфузом, пов’язаним із її чоловіком та американським президентом.

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