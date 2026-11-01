Колишня спортивна репортерка Тафоя балотується до Сенату США від Міннесоти — Der Spiegel

Колишня спортивна репортерка Мішель Тафоя балотується до Сенату США від штату Міннесота. Про це повідомляє Der Spiegel. Видання називає її кандидаткою, на яку покладають надії республіканці.

Колишня спортивна журналістка

Тафоя протягом десятиліть працювала спортивною репортеркою. Зокрема, раніше вона висвітлювала американський футбол, зазначає Der Spiegel.

Тепер вона бере участь у виборах до Сенату від Міннесоти. Видання пише, що у своїй політичній комунікації Тафоя уникає слова «республіканка».

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Значення виборів

Водночас Республіканська партія майже не згадує Тафою, а сама кандидатка тримається на відстані від Дональда Трампа, повідомляє Der Spiegel.

За оцінкою видання, її перемога може суттєво ускладнити становище демократів у Сенаті. Вибори відбуваються в межах проміжних виборів у США 2026 року.

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