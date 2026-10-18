Колишня ведуча новин Стелсон випереджає Перрі на 3 пункти — The Hill

У США демократка Джанелл Стелсон випереджає чинного конгресмена-республіканця Скотта Перрі на 3 відсоткові пункти у виборах до Палати представників від 10-го округу Пенсильванії. Згідно з опитуванням Susquehanna Polling and Research, Стелсон має 49% підтримки, тоді як Перрі — 46%.

Різниця в межах похибки

Як повідомляє The Hill, перевага кандидатки від Демократичної партії перебуває в межах статистичної похибки дослідження. Опитування проводили серед 300 імовірних виборців 10-го виборчого округу з 5 до 11 жовтня. Заявлена похибка становить 5,6 відсоткового пункту.

Стелсон, яка раніше працювала журналісткою на телеканалі WGAL-TV у Ланкастері, вже балотувалася проти Перрі у 2024 році. Тоді республіканець переміг із перевагою трохи більш як один відсотковий пункт — приблизно у 5 тисяч голосів.

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Конкурентний округ

10-й округ Пенсильванії, який представляє Перрі, належить до кількох конкурентних округів штату, результати яких можуть вплинути на контроль над Палатою представників упродовж наступних двох років. Цього тижня Стелсон і Перрі провели єдині дебати виборчої кампанії, під час яких сперечалися щодо війни в Ірані, охорони здоров’я та ролі республіканця в подіях після президентських виборів 2020 року.

Непартійний виборчий прогнозист Decision Desk HQ, партнер The Hill, оцінює ймовірність переходу цього мандата до демократів у 69%.

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