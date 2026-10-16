Колишній принц Ендрю оскаржив ордери на обшук у Британії — The Hindu

Колишній принц Ендрю Маунтбеттен-Віндзор у Великій Британії звернувся до Високого суду з вимогою скасувати ордери на обшук, які поліція отримала перед його арештом раніше цього року. Про це 5 жовтня повідомила The Hindu з посиланням на судову систему Великої Британії.

Приватне слухання у Високому суді

За даними судової системи, приватне слухання у справі призначили на 8 жовтня в Лондоні. 66-річний Маунтбеттен-Віндзор оскаржує дії поліції Темз-Веллі щодо обшуків у його колишньому та нинішньому помешканнях на території королівських маєтків.

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Арешт у лютому

Поліція Темз-Веллі заарештувала Маунтбеттена-Віндзора 19 лютого за підозрою в неналежній поведінці, пов’язаній з його зв’язками з покійним американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Колишній принц заперечує будь-які неправомірні дії.

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