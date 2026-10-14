У Сербії Момчило Мар'янович, який стверджує, що близько десяти років забезпечував неформальну «охорону» для правлячої Сербської прогресивної партії (SNS), заявив про підкуп виборців, провокації під час протестів і застосування сили проти опонентів влади. Про це повідомляє Balkan Insight.

54-річний Мар'янович розповів, що керував групами чоловіків, яких відправляли на найбільш напружені зібрання, де були студенти або представники опозиції. За його словами, силове втручання мало бути крайнім заходом, однак на практиці його застосовували частіше.

Заяви про оплату та підкуп

Мар'янович стверджує, що отримував гроші готівкою від директора комунального підприємства «Новосадська теплана» Ненада Бараца та роздавав їх людям, якими керував. Він також заявив, що формально отримував зарплату через посередницьку агенцію, залучену підприємством Lisje, яке опікується кладовищами Нові-Сада, хоча фактично там не працював.

За його оцінкою, після обвалення бетонного навісу на вокзалі Нові-Сада 1 листопада 2024 року, коли загинули 16 людей, він виніс з офісу Бараца від 350 до 400 тисяч євро для виплат учасникам таких груп. Balkan Insight зазначає, що журналісти бачили листування у WhatsApp між Мар'яновичем і Барацем із неодноразовими згадками про виплати. Барац відмовився коментувати твердження, а Lisje не надало оперативної відповіді.

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Також Мар'янович заявив, що його завданням було забезпечувати явку так званих безпечних виборців — переважно працівників державного сектору, які обіцяли голосувати за SNS. За його словами, раніше за голос платили приблизно 100 євро, а тепер суми могли сягати 400–500 євро. SNS не відповіла на запити щодо цих заяв; засновник партії Александар Вучич назвав звинувачення у підкупі голосів брехнею.

Табір у Белграді та провокації

Мар'янович також розповів про перебування у березні 2025 року в таборі прихильників влади, відомому як Чациленд, що розташовувався в парку між будівлями президентської адміністрації та парламенту в Белграді. Він стверджує, що учасники табору мали металеві прути, балончики та балаклави для можливих сутичок, а щонайменше 100 людей нібито носили короткоствольну зброю. Фотографій цієї зброї не публікували.

Колишній учасник охорони заявив, що партія залучала людей з інших міст для проникнення до лав протестувальників і провокування насильства, яке згодом могли приписати студентам. Він також звинуватив поліцію у координації з людьми в таборі. Сербський уряд раніше заперечував твердження протестувальників про використання акустичної зброї під час масової акції 15 березня 2025 року.

Мар'янович повідомив, що припинив співпрацю з SNS цього року, а після відмови їхати на місцеві вибори до Кули, за його словами, отримував погрози та зазнав нападу в Нові-Саді. Він назвав нападниками Бояна Михайловича та Владіміра Жукича, пов'язаних із правлячою партією. Обидва відмовилися від коментарів.

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