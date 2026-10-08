Колишнього лідера Венесуели Мадуро звинуватили у змові щодо тортур — BBC News
У США прокурори висунули колишньому лідеру Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес обвинувачення у змові з метою застосування тортур. За даними BBC News, нові обвинувачення стосуються ймовірних тортур громадян США, яких утримували у Венесуелі під час перебування Мадуро при владі.
Нові обвинувачення
Оприлюднені у четвер обвинувачення доповнюють раніше висунуті Мадуро та Флорес обвинувачення у наркоторгівлі та злочинах, пов’язаних зі зброєю. Подружжя заперечувало попередні обвинувачення.
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Мадуро 63 роки, Флорес — 69. Вони перебувають під вартою з січня в центрі утримання у Брукліні. За інформацією BBC News, американські сили захопили їх під час передсвітанкового рейду на їхньому комплексі у столиці Венесуели Каракасі, після чого їх доправили до США.
Початок судового розгляду
Правозахисні групи у Венесуелі та колишні ув’язнені давно заявляли про те, що вони називали систематичними тортурами у венесуельських в’язницях. Судовий розгляд справи Мадуро та Флорес має розпочатися в червні 2027 року.