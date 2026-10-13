Колумбія 12 жовтня 2026 року на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку попросила виключити реформу сільських територій із мандата Місії ООН з верифікації мирної угоди 2016 року з угрупованням FARC. Міністр закордонних справ Омар Була запропонував зосередити роботу місії на реінтеграції колишніх бійців FARC і гарантіях їхньої безпеки, повідомляє The Rio Times.

Пропозиція Колумбії

За словами Були, реформа сільських територій має бути сталою державною політикою, яку здійснюватимуть колумбійські інституції. Відповідний розділ мирної угоди передбачає забезпечення бідних сільських районів землею, дорогами та послугами. Рада Безпеки ООН включила контроль за цим напрямом до завдань місії у 2023 році.

Чинний мандат місії спливає 31 жовтня 2026 року. Щоб продовжити або змінити її повноваження, Раді Безпеки необхідно ухвалити нову резолюцію щонайменше дев'ятьма голосами з 15 без вето з боку постійних членів. Дату голосування наразі не призначили.

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Позиція США та безпекова ситуація

Представник США при ООН з питань управління та реформ Джеффрі Бартос підтримав намір Колумбії самостійно відповідати за реформу сільських територій. Водночас він заявив, що місія має зберегти основні функції верифікації та присутність у регіонах.

Спеціальний представник генерального секретаря ООН і керівник місії Мирослав Єнча повідомив, що від 2016 року в Колумбії вбили 501 колишнього бійця FARC. Понад 11 тисяч колишніх учасників угруповання залишаються в процесі реінтеграції та започаткували близько 6 тисяч виробничих проєктів і 300 кооперативів. За наведеними ним урядовими даними, чисельність незаконних збройних груп зросла приблизно з 15 тисяч осіб у 2022 році до близько 28 тисяч.

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