Колумбія розглядає вступ до IHRA на тлі відкриття посольства в Єрусалимі — Jerusalem Post

Колумбія розглядає можливість подати заявку на вступ до Міжнародного альянсу пам’яті про Голокост (IHRA) на тлі відкриття свого посольства в Єрусалимі. Про це заявила посол Ізраїлю в Колумбії Вівіан Айзен.

Як повідомляє Jerusalem Post, можливе подання заявки обговорили міністри закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар і Колумбії Омар Була Ескобар під час візиту колумбійського міністра до Єрусалима. Формальної заявки Колумбія поки не оголошувала. Країни, які прагнуть повноправного членства в IHRA, спершу мають отримати статус спостерігача, а потім пройти проміжний етап співпраці.

Відкриття посольства

Колумбія відкрила посольство в Єрусалимі 14 жовтня. За даними МЗС Ізраїлю, вона стала десятою країною, що має посольство у місті, та четвертою країною Латинської Америки після Гватемали, Гондурасу й Парагваю.

Ізраїль вважає весь Єрусалим своєю столицею, тоді як палестинці прагнуть зробити Східний Єрусалим столицею майбутньої держави. Палестинський віцепрезидент Хусейн аш-Шейх засудив рішення Боготи, заявивши, що воно ігнорує міжнародне право та спірний статус міста. МЗС Йорданії також виступило проти відкриття посольства.

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Відновлення відносин

Відкриття посольства стало частиною відновлення відносин між Колумбією та Ізраїлем за президента Абелардо де ла Еспрієлли. Після розриву дипломатичних відносин попереднім урядом Колумбії у травні 2024 року країни відновили дипломатичне представництво, призначили послів і поновили практичну співпрацю.

Сторони також скасували взаємні візові вимоги, Колумбія зняла обмеження на експорт вугілля до Ізраїлю, а 13 жовтня уряди завершили обмін дипломатичними нотами для відновлення дії угоди про вільну торгівлю, що набула чинності у серпні 2020 року.

Міжнародні та внутрішні кроки

Міністр Омар Була Ескобар також повідомив, що Колумбія офіційно звернулася з проханням вийти з Гаазької групи — коаліції, створеної для координації дипломатичних і правових дій проти Ізраїлю через війну в Газі. У вересні Богота відкликала з Міжнародного суду ООН свою декларацію про втручання у справу ПАР, що стосується звинувачень Ізраїлю в порушенні Конвенції про геноцид.

Крім того, колумбійський уряд планує розробити національну ініціативу протидії антисемітизму за участю інших міністерств і Конфедерації єврейських громад Колумбії. Колумбія ухвалила робоче визначення антисемітизму IHRA у червні 2022 року, але нині не має статусу ані члена, ані спостерігача альянсу.

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