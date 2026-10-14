Колумбія відкрила посольство в Єрусалимі — Asharq Al-Awsat

Колумбія 14 жовтня відкрила посольство в Єрусалимі, ставши десятою країною, яка відкрила там дипломатичне представництво такого рівня. Напередодні країна також відновила дію угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

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Новий президент Колумбії Абелардо де ла Еспрієлла, який обійняв посаду в серпні, змінив політику свого попередника Густаво Петро щодо Ізраїлю. У травні 2024 року Петро розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем через його дії в Газі, закрив колумбійське посольство в Тель-Авіві та відкликав посла.

У вівторок було відновлено угоду про вільну торгівлю між двома державами, яку раніше припинили за президентства Петро. На церемонії відкриття посольства в Єрусалимі був присутній міністр закордонних справ Колумбії Омар Була Ескобар.

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Позиція Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що за два місяці після зміни влади в Колумбії вдалося усунути більшість негативних наслідків адміністрації Петро для двосторонніх відносин і започаткувати нові напрями взаємодії.

Більшість держав утримують посольства в Ізраїлі у Тель-Авіві. Ізраїль вважає Єрусалим своєю столицею, тоді як палестинці прагнуть зробити столицею майбутньої незалежної держави Східний Єрусалим. Раніше свої посольства до Єрусалима перенесли США, Гватемала, Гондурас, Парагвай і Сомаліленд.

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