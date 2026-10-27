Колумбія залишила Гаазьку групу на тлі зближення з Ізраїлем

Колумбія оголосила про вихід із Гаазької групи — міжнародного об’єднання, яке координує дипломатичні та юридичні заходи щодо дій Ізраїлю. Міністр закордонних справ країни Омар Була Ескобар заявив, що Богота відкидає підхід, спрямований на ізоляцію Ізраїлю. Це рішення стало черговим кроком у зміні зовнішньої політики Колумбії та відновленні відносин із Тель-Авівом.

Про вихід Колумбії з Гаазької групи уряд країни повідомив 15 жовтня. Богота залишає об’єднання не лише як держава-учасниця, а й як одна з країн, що спільно керували його роботою. Міністр закордонних справ Колумбії Омар Була Ескобар пояснив це рішення ставленням уряду до цілей групи. За його словами, об’єднання було створене для ізоляції Ізраїлю та дій проти нього. «Колумбія офіційно запросила вихід із Гаазької групи, створеної для ізоляції Ізраїлю та нападок на нього. Ми відкидаємо такий підхід», — заявив Була Ескобар.

Це формулювання відображає позицію нинішнього колумбійського уряду. Водночас сама Гаазька група описує свою мету інакше: її учасники заявляють про намір координувати юридичні та дипломатичні кроки у відповідь на порушення міжнародного права, пов’язані з війною в Газі. Серед напрямів її роботи — підтримка міжнародних правових механізмів і виконання рішень міжнародних судів. Про вихід Колумбії повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Що відомо про Гаазьку групу

Гаазьку групу створили 31 січня 2025 року. До неї спочатку увійшли вісім держав: Болівія, Колумбія, Куба, Гондурас, Малайзія, Намібія, Сенегал і Південно-Африканська Республіка. Об’єднання виникло на тлі міжнародної реакції на війну в секторі Гази та звинувачень на адресу Ізраїлю щодо порушення міжнародного права. Його учасники домовилися координувати дипломатичні й юридичні заходи, зокрема щодо виконання рішень міжнародних судових установ.

Гаазька група також пов’язана з ширшими міжнародними зусиллями щодо притягнення до відповідальності за можливі воєнні злочини та інші порушення міжнародного права. Зокрема, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта у зв’язку з підозрами у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Ізраїль відкидає звинувачення.

Вихід Колумбії став ще однією зміною у складі об’єднання. За даними колумбійського МЗС, до цього з групи вже вийшли Болівія та Гондурас. Водночас інші держави-засновниці продовжують залишатися її учасницями.

Колумбія змінює відносини з Ізраїлем

Вихід із Гаазької групи відбувся на тлі помітного зближення Колумбії та Ізраїлю. Після приходу до влади президента Абелардо де ла Еспріельї Богота почала відновлювати співпрацю з ізраїльським урядом. Це різко відрізняється від політики попереднього президента Густаво Петро, за якого країни розірвали дипломатичні відносини у травні 2024 року через війну в Газі.

У серпні 2026 року Колумбія та Ізраїль офіційно відновили дипломатичні відносини. Після цього уряди почали працювати над відновленням контактів і співпраці в різних сферах. Серед них — торгівля, безпека та обмін досвідом.

Ще одним кроком стало відкриття колумбійського посольства в Єрусалимі 14 жовтня. У церемонії взяли участь міністр закордонних справ Колумбії Омар Була Ескобар та його ізраїльський колега Гідеон Саар. Рішення перенести посольство до Єрусалима стало частиною нового курсу Боготи щодо Ізраїлю.

Статус Єрусалима залишається одним із найбільш суперечливих питань ізраїльсько-палестинського конфлікту. Ізраїль вважає місто своєю столицею, тоді як палестинці прагнуть, щоб Східний Єрусалим став столицею майбутньої палестинської держави. Саме тому розміщення іноземних посольств у місті має не лише дипломатичне, а й політичне значення. Про відкриття посольства повідомляли Associated Press та Al Jazeera.

Богота також відмовилася від участі в справі проти Ізраїлю

Ще до оголошення про вихід із Гаазької групи Колумбія зробила крок у юридичному напрямі. У вересні 2026 року країна відкликала заяву про участь у справі, яку Південно-Африканська Республіка розпочала проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН. Справа стосується звинувачень у порушенні Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього під час війни в секторі Гази. ПАР звернулася до суду в грудні 2023 року. Ізраїль заперечує звинувачення в геноциді.

Колумбія раніше подала заяву про втручання у справу, щоб представити свою позицію щодо тлумачення Конвенції. Однак у вересні 2026 року країна повідомила суд, що відкликає цю заяву. Відповідне повідомлення оприлюднив сам Міжнародний суд ООН. Вихід із Гаазької групи та відмова від участі в судовому процесі є окремими рішеннями, але обидва відображають зміну підходу колумбійської влади до відносин з Ізраїлем. Разом із відновленням дипломатичних зв’язків і відкриттям посольства вони свідчать про помітний розворот у зовнішній політиці країни.

Що означає це рішення

Вихід Колумбії послаблює склад Гаазької групи, яка була створена для координації міжнародних дій щодо Ізраїлю. Для Боготи це водночас частина ширшого перегляду зовнішньої політики після зміни влади. Наразі колумбійський уряд заявляє про готовність розвивати відносини з Ізраїлем і робити ставку на дипломатичну співпрацю. Водночас вихід із групи сам по собі не означає, що Колумбія відмовляється від міжнародного права або всіх механізмів міжнародної відповідальності. У заяві МЗС країни наголосило, що Богота продовжує підтримувати багатосторонню дипломатію, мирне врегулювання спорів і міжнародну безпеку.

Отже, рішення про вихід із Гаазької групи стало частиною ширшого повороту в політиці Колумбії щодо Ізраїлю. До нього також належать відновлення дипломатичних відносин, відкриття посольства в Єрусалимі та відкликання заяви про участь у справі в Міжнародному суді ООН. Докладніше про відкликання заяви Колумбії повідомив Міжнародний суд ООН.

У Гаазі, Нідерланди, поліція та Спеціалізовані палати Косова готують додаткові заходи безпеки перед оголошенням вироку колишньому президенту Косова Хашиму Тачі та трьом іншим обвинуваченим. У середу біля суду очікують демонстрацій прихильників Армії визволення Косова та етнічних албанців, повідомляє Balkan Insight.

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