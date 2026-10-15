Міжнародна група науковців під керівництвом фахівців із Китаю повідомила, що в її дослідженні 83% запропонованих ділянок були пов’язані із землетрусами, які сталися протягом трьох місяців. Команда проаналізувала дані про 12 великих землетрусів у Китаї в 2022–2024 роках, повідомляє South China Morning Post.

Кільцеподібні сигнали

У статті, опублікованій у рецензованому журналі NPJ Natural Hazards, дослідники описали явище seismo-ripples — кільцеподібні збурення, які, за їхніми спостереженнями, виникають перед землетрусами та поширюються від районів майбутніх епіцентрів.

Команда аналізувала аномальні сейсмічні, магнітні та іоносферні резонансні сигнали, використовуючи дані сейсмометрів, магнітометрів і наземних приймачів глобальної навігаційної супутникової системи. Із 12 ділянок, які дослідники пов’язали з можливими майбутніми землетрусами, у 83% випадків відповідний землетрус стався впродовж трьох місяців після появи таких сигналів.

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Обмеження дослідження

Середня відстань між розрахованим і фактичним епіцентрами становила близько 280 кілометрів. Оцінки магнітуди в середньому були на 0,5 одиниці вищими за остаточно зафіксовані показники.

Один із провідних авторів роботи, професор Чен Чєхун із Чендуського технологічного університету, зазначив, що команда не стверджує, ніби землетруси вже можна передбачати з точністю до хвилин або кількох кілометрів. За критеріями Геологічної служби США, повноцінний прогноз має визначати дату й час, місце та магнітуду події.

Дослідники визнали, що точність методу обмежують неоднозначність окремих сигналів, недостатня щільність вимірювальних приладів і потреба краще пояснити фізичну природу аномалій. У Китаї будують оновлену наземну систему спостережень, а команда також планує використовувати супутникові дані та штучний інтелект.

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