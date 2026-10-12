Командувач НАТО в Європі окреслив відповідь на можливий напад Росії — TimesLIVE

У Варшаві, Польща, командувач сил НАТО в Європі генерал ВПС США Алексус Гринкевич заявив, що Альянс відповість у разі нападу Росії — держави-агресора — на територію будь-якої країни-члена НАТО. Він наголосив, що НАТО є оборонним союзом, а будь-яка атака на союзників буде марною.

Як повідомляє TimesLIVE, Гринкевич на Варшавському безпековому форумі описав триетапний підхід Альянсу: блокувати противника, послаблювати його наступ і руйнувати його воєнну систему.

Межі військової відповіді

За словами генерала, відповідь НАТО не обмежиться силами, залученими до початкового нападу. Якщо противник продовжить атаку або введе резерви, Альянс націлиться на всю воєнну систему, залучену до бойових дій проти нього.

Гринкевич уточнив, що це стосуватиметься не лише безпосередніх атакувальних сил, а й усього, що їх підтримує, забезпечує та контролює. Він також заявив, що НАТО воюватиме, якщо хтось наважиться напасти на Альянс.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Генерал пояснив, що вирішив публічно говорити про плани НАТО через занепокоєння, яке серед союзників викликали недавні акти саботажу та підпалів. Він сказав, що хоче запевнити приблизно 1 млрд громадян країн Альянсу в готовності НАТО до таких дій.

Напруженість із Москвою

Гринкевич прямо не називав Росію, однак значна частина його заяв була спрямована на Москву. У Стратегічній концепції НАТО 2022 року Росію визначено як найзначнішу безпекову загрозу для Альянсу.

Європейські уряди звинувачують Москву в активізації саботажу, проникненнях дронів і кібератаках. Росія заперечує причетність до саботажу та інших гібридних операцій.

Читай нас у