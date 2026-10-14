Комісія ASA рекомендувала усунути з посади президента Джеймса Молоя — TimesLIVE

У ПАР дисциплінарна комісія Athletics South Africa (ASA) рекомендувала усунути з посади відстороненого президента федерації Джеймса Молоя. Комісія визнала його винним за двома з чотирьох пунктів обвинувачення, а правління ASA ще не повідомило, чи прийме цю рекомендацію, повідомляє TimesLIVE.

Витрати з корпоративної картки

Комісія визнала Молоя винним у несанкціонованому використанні активів ASA для особистих витрат із корпоративної картки, а також у подвійному отриманні коштів. У квітні 2024 року, в перший місяць отримання нової виплати в розмірі R18 000, він також користувався карткою федерації. Згодом Молой погодився повернути ASA R24 841,95, витрачених у цей період.

Судово-бухгалтерська перевірка Forvis Mazars встановила, що з травня 2023 року до квітня 2024 року Молой здійснив 399 операцій на суму понад R300 000. Комісія критично оцінила його пояснення щодо витрат у магазинах одягу та спорядження, шиномонтажі, тавернах і магазинах алкоголю.

Зокрема, Молой пояснював купівлю гир для власних тренувань потребою підтримувати форму для забігів із керівниками компаній-спонсорів. Комісія зазначила, що особиста фізична підготовка не належить до конституційних обов’язків президента ASA.

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Два пункти обвинувачення відхилили

Водночас Молоя не визнали винним у порушенні політики користування карткою, оскільки комісія не знайшла доказів існування затвердженої політики в період із травня 2023 року до квітня 2024 року.

Його також не визнали винним у перевищенні місячного ліміту в R15 000. Комісія не прийняла твердження Молоя про незнання цього обмеження, але врахувала, що ASA санкціонувала перевищення ліміту, поповнюючи картку. Фінансового менеджера Мфоасе Шембені та виконувача обов’язків генерального директора Терренса Магогоделу притягнули до дисциплінарної відповідальності із застосуванням коригувальних заходів.

У 55-сторінковому звіті голова комісії, відставний суддя Башир Веглі, заявив, що встановлені порушення є серйозними та межують із нечесністю. Комісія також дійшла висновку, що коригувальні заходи щодо Молоя не будуть ефективними, оскільки під час слухань він не визнав провини й не виявив каяття.

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