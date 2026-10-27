Комісія Генасамблеї ООН визнала вербування іноземців до армії рф торгівлею людьми

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Незалежна міжнародна комісія Генасамблеї ООН з розслідування злочинів під час війни в Україні у своєму доповіді звинуватила російські сили у злочинах проти людяності через системні удари по енергетиці, а також класифікувала вербування іноземних громадян до лав армії рф як торгівлю людьми.

За даними міжнародних дипломатів та правозахисників, російська влада у сговорі з агентствами в різних регіонах світу використовувала обман, тиск та скрутне матеріальне становище людей для залучення іноземців із десятків країн до бойових дій.

Автори документа встановили, що вербувальники вилучали в іноземців документи, змушували підписувати контракти російською мовою та обіцянками цивільного працевлаштування відправляли їх безпосередньо на передові позиції. Члени комісії підкреслили, що подібні маніпуляції та примус підпадають під міжнародно-правове визначення торгівлі людьми та становлять грубе порушення прав людини.

Джерело: Звіт Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування злочинів в Україні.

Також Незалежна міжнародна комісія ООН дійшла висновку, що систематичні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України є воєнними злочинами та злочинами проти людяності.

Міністерство закордонних справ України привітало представлення доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. Документ презентували у Третьому комітеті 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. У МЗС наголосили, що висновки доповіді мають особливе значення напередодні нової зими.

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