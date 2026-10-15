Комісія розслідує дії поліції на протесті в Гвадалахарі — Mexico News Daily

Національна комісія з прав людини Мексики (CNDH) розслідує можливі порушення прав людини під час протесту проти забруднення води в Гвадалахарі. Про це, посилаючись на заяву президентки Мексики Клаудії Шейнбаум, повідомляє Mexico News Daily. Комісія перевіряє застосування поліцією водометів і газу, а також затримання молодих людей, яких, за словами Шейнбаум, переважно били.

Під час недільньої акції поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. За даними видання, затримали 39 людей; також є твердження, що поліція могла катувати деяких із затриманих. CNDH заявила, що має намір забезпечити оперативне та неупереджене розслідування ймовірних репресивних дій працівників органів безпеки штату Халіско.

Заява президентки

Напередодні Шейнбаум заявила, що мексиканська влада не може допустити існування поліцейських сил, які вдаються до репресій і катувань. Вона також наголосила на необхідності викорінити катування молодих людей у країні та поставила під сумнів допустимість таких дій поліції у 2026 році.

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Інші теми пресконференції

На ранковій пресконференції Шейнбаум також прокоментувала звільнення владою штату Морелос Хосе Давіда Вергари, якого називають одним із лідерів злочинного угруповання Pueblos Unidos. Його звільнили через кілька годин після затримання, щоб домогтися звільнення трьох викрадених поліцейських. Міністр безпеки Омар Гарсія Гарфуч пояснив рішення прагненням урятувати життя.

Крім того, міністерка туризму Хосефіна Родрігес підтвердила пропозицію підвищити у 2027 році збір за в'їзд для іноземців-нерезидентів на 175 песо — з 983 до 1158 песо. Законопроєкт ще має схвалити Конгрес. Запропоноване підвищення на 17,8% удвічі менше за первісно запропоноване; 57% надходжень планують спрямувати Міністерству національної оборони, 15% — Національному міграційному інституту, а 28% — до федеральної скарбниці.

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