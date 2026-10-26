Комісія Сейму Польщі готує заборону продажу алкоголю в малих пляшках — RMF24

Комісія охорони здоров'я Сейму Польщі планує подати новий законопроєкт про обмеження продажу алкоголю. До документа можуть включити повну заборону продажу алкоголю в малих пляшках, так званих «малпках», мінімальну ціну на спиртне та вимогу продавати алкоголь на автозаправних станціях без відкритої вітрини.

Як повідомляє RMF24, проєкт можуть подати наприкінці року або на початку наступного. Його зміст залежатиме від завершення законодавчої процедури щодо іншого антиалкогольного законопроєкту, який уже схвалив Сейм і цього тижня має розглянути Сенат.

Продаж алкоголю на АЗС

Віцеголова комісії охорони здоров'я Віолета Томчак із партії «Польща 2050» заявила, що покупці на автозаправках не бачитимуть алкоголь так, як у звичайних магазинах. За її словами, задум полягає в тому, щоб відвідувачів АЗС не спонукали до придбання спиртного.

Томчак також послалася на дослідження групи абстинентів із Гданська, за якими 70–80% людей, що переживають алкогольну кризу, купують алкоголь на заправках. Вона зазначила, що подібний принцип безвітринного продажу застосовують до тютюнових виробів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Мінімальна ціна та малі пляшки

За словами Томчак, мінімальна ціна алкоголю має доповнити заборону цінових акцій і зменшити привабливість купівлі спиртного. Комісія також хоче включити до проєкту повну заборону продажу алкоголю в малих упаковках.

Раніше депутати від партії «Право і справедливість» внесли власний законопроєкт про заборону продажу «малпок». Якщо комісія подасть свою ініціативу, Сейм може паралельно працювати над обома пропозиціями.

Законопроєкт, який уже перебуває на розгляді Сенату, передбачає загальнонаціональну заборону нічного продажу алкоголю з 22:00 до 6:00, зокрема з винятком для закладів громадського харчування. Він також містить повну заборону реклами й просування всіх алкогольних напоїв, включно з пивом.

Читай нас у