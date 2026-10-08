Комісія Сейму Польщі підтримала часткову декриміналізацію абортів — RMF24

Надзвичайна комісія Сейму Польщі підтримала депутатський законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу, який передбачає часткову декриміналізацію переривання вагітності за згодою жінки та допомоги в самостійному перериванні вагітності. За позитивний висновок щодо документа проголосували 16 депутатів, п’ятеро були проти, утриманих не було.

Голосування в комісії

Як повідомляє RMF24, перед голосуванням представники партії «Право і справедливість» запропонували перенести засідання комісії, однак ця пропозиція не здобула більшості голосів.

Першим комісія розглянула спільний проєкт депутатів Лівиці та Громадянської коаліції, поданий у липні 2024 року. Він стосується часткової декриміналізації переривання вагітності за згодою жінки з порушенням положень закону про планування сім’ї, охорону людського плоду та умови допустимості переривання вагітності, а також допомоги в самостійному перериванні вагітності.

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Що передбачає проєкт

Документ пропонує скасувати параграф 1 статті 152 Кримінального кодексу, який передбачає до трьох років позбавлення волі за переривання вагітності за згодою жінки з порушенням установлених законом правил. Також пропонується скасувати параграф 2 цієї статті, що встановлює таке саме покарання за надання вагітній жінці допомоги в перериванні вагітності або схиляння її до цього.

Того ж дня комісія також розглядала інший законопроєкт, який «Третій шлях» направив на парламентський розгляд у лютому 2024 року. Він передбачає відновлення можливості переривання вагітності у разі тяжкої вади плоду. Саме цю підставу Конституційний трибунал Польщі визнав неконституційною у 2020 році.

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