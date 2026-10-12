Комісія Сейму Польщі звернеться до прокуратури щодо 11 осіб — Interia

Комісія Сейму Польщі з розслідування використання системи Pegasus після понад двох років роботи вирішила звернутися до прокуратури щодо 11 осіб. Серед них — Збігнєв Зьобро, Маріуш Камінський і колишні керівники спецслужб, повідомляє Interia.

Можливі правопорушення

У зверненнях комісії йдеться, зокрема, про можливе перевищення повноважень і завдання майнової шкоди. Комісія зібралася для презентації відкритої частини звіту про придбання Pegasus, законність та спосіб використання системи. Засідання очолювала депутатка Магдалена Срока.

За словами Сроки, звіт стосується не лише комп'ютерної програми, а й використання владою інструменту, що втручався у права громадян. Вона заявила, що представники Об'єднаної правиці, намагаючись запустити систему, вводили суди в оману та не подбали про питання безпеки.

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Висновки експертів

Напередодні засідання Національна прокуратура Польщі оприлюднила висновки експертів Агентства внутрішньої безпеки. За їхньою оцінкою, Pegasus давав змогу отримувати широкий спектр даних із мобільних пристроїв без відома та згоди користувачів.

Експерти також встановили, що Центральне антикорупційне бюро не мало повного контролю над роботою системи. За даними прокуратури, виробник програмного забезпечення міг отримати доступ до інфраструктури, де обробляли та зберігали матеріали оперативного контролю, а дані, які передавала система, залишали територію Польщі. Виробником Pegasus була приватна компанія з Ізраїлю.

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