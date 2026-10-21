Комісія Сейму схвалила звіт із висновком про незаконність Pegasus — RMF24

Комісія Сейму Польщі, що розслідувала закупівлю та використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus, ухвалила остаточний звіт про свою роботу. Як повідомляє RMF24, комісія дійшла висновку, що придбання системи, надання її польським службам і застосування щодо опонентів тодішньої влади були незаконними.

Рішення ухвалили на 131-му та останньому засіданні комісії. За нього проголосували шестеро присутніх членів органу, усі вони підтримали документ. До проєкту звіту, представленого двома тижнями раніше, у встановлений термін не надійшло жодних поправок.

Звіт представлять Сейму

Голову комісії Магдалену Сроку обрали представницею органу перед Сеймом. За її словами, строк для подання окремої думки спливає 5 листопада о 12:00. Після цього маршалок Сейму має визначити дату засідання, на якому представлять відкриту та непублічну частини звіту.

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Під час засідання також ухвалили рішення знищити секретні робочі нотатки, створені під час роботи комісії та розміщені в Таємній канцелярії Сейму.

Висновки відкритої частини

У відкритій частині звіту, яку представили раніше, зазначено, що Pegasus використовували без необхідної акредитації безпеки телекомунікаційної системи. Комісія також вказала, що дані, отримані за допомогою цього програмного забезпечення, могли передаватися за межі Польщі — передусім ізраїльській компанії NSO Group, виробнику системи.

За даними комісії, суди не отримували інформації про всі можливості Pegasus. Вартість закупівлі системи становила 33,4 млн злотих, а її фінансування з Фонду справедливості, призначеного для допомоги потерпілим від злочинів, викликало заперечення. Комісія назвала осіб, яких вважає відповідальними за придбання та впровадження Pegasus, і повідомила про подання повідомлень до прокуратури.

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