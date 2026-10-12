Комісія скасувала рекомендацію щодо захисту колишнього президента Юна — Korea Herald

Національна комісія з прав людини Південної Кореї скасувала попередню рекомендацію щодо гарантування права на захист колишнього президента Юна Сок Йоля під час розгляду його справи про імпічмент у Конституційному суді. Про це Korea Herald повідомило 12 жовтня.

Скасування рекомендації

Державна Національна комісія з прав людини Південної Кореї схвалила пропозицію про відкликання рекомендації та публічне вибачення за її ухвалення. Голова комісії Ан Чхан Хо утримався під час голосування. За даними видання, Ан Чхан Хо був призначений Юном Сок Йолем.

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Передісторія рішення

У лютому 2025 року комісія зазнала критики після ухвалення рекомендації. Це відбулося на тлі дедалі активніших закликів прихильників Юна забезпечити колишньому президентові справедливий судовий розгляд.

Справа про імпічмент була пов'язана з короткочасним оголошенням воєнного стану 3 грудня 2024 року. Рекомендація комісії стосувалася гарантування права Юна на захист саме під час слухань у Конституційному суді.

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