Комісія з прав людини Шрі-Ланки повідомила про мілітаризацію півночі та сходу — The Hindu

Комісія з прав людини Шрі-Ланки заявила, що мілітаризація північних і східних провінцій країни з тамільською більшістю зберігається через 17 років після завершення громадянської війни. Як повідомляє The Hindu, у своєму звіті комісія вказала на сталу практику привласнення земель, обмеження доступу місцевих жителів до традиційних засобів заробітку та залякування населення з боку військових.

У документі «Ситуація з правами людини у Північній та Східній провінціях Шрі-Ланки» зазначено, що військова присутність і далі впливає на управління та землекористування в регіоні. Комісія закликала владу прискорити повернення земель, зайнятих військовими, а також повністю відновити майнові права та можливості людей заробляти на життя.

Землі та цивільне управління

Комісія рекомендувала уряду не посилатися на національну безпеку як на універсальне обґрунтування вилучення земель. Особливо це стосується випадків, коли такі дії непропорційно впливають на меншини або сприяють релігійним посяганням.

Також вона закликала вжити конкретних заходів для припинення участі військових у цивільних секторах економіки, зокрема в сільському господарстві та освіті. У звіті йдеться, що військові залучені до господарської діяльності, переважно через Департамент цивільної безпеки, а також беруть участь в адмініструванні роботи вихователів у дошкільних закладах.

Серед інших післявоєнних питань документ порушує теми насильницьких зникнень, масових поховань, вшанування пам’яті, державного стеження й залякування, земельних спорів, переселення мусульман півночі, вигнаних «Тиграми визволення Таміл-Іламу» у 1990 році, свободи віросповідання, проєктів розвитку та засобів до існування.

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Повернення земель

У серпні 2026 року президент Шрі-Ланки Анура Кумара Діссанаяке, який також очолює Міністерство оборони, доручив силовим структурам прискорити вивільнення та повернення земель, зайнятих під час війни й більше не потрібних для безпеки. Водночас тамільськомовні жителі півночі та сходу висловлюють занепокоєння повільним виконанням цього доручення.

Представник міністерства бригадир Франклін Джозеф заявив виданню, що людям повернули понад 90% земель, які раніше перебували під контролем військових. За його словами, частину справ ще розглядають, оскільки власників не встановлено або бракує документів, що підтверджують право власності.

Депутат опозиційної партії Ilankai Tamil Arasu Kadchi Турайраса Равікаран, який представляє район Муллайтіву, заперечив, що від родин, які тікали під час війни, справедливо вимагати документи на землю. Він заявив, що значні площі й досі контролюють військові та інші державні відомства, зокрема департаменти археології та охорони дикої природи.

Комісія зазначила, що Шрі-Ланка не має комплексного плану реформи сектору безпеки, який передбачав би скорочення військової присутності на півночі та сході й відновлення цивільного управління. На її думку, участь військових у різних аспектах цивільного життя, зокрема в економічній діяльності, перешкоджає післявоєнному примиренню.

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