Двопартійний парламентський комітет Австралії рекомендував уряду запровадити незалежні перевірки безпеки для провідних компаній у сфері штучного інтелекту. Експерти, за пропозицією комітету, мають отримати доступ до систем компаній і бути зобов’язаними повідомляти уряд про виявлені ризики та інциденти, повідомляє ABC News.

Рекомендації виклали в листі до прем’єр-міністра Ентоні Албанізі, який у понеділок увечері підписали голова комітету від Лейбористської партії Джо Бриські та заступник голови від Ліберальної партії Джонно Даніам. Остаточний звіт розслідування очікують наприкінці листопада. Федеральний уряд раніше заявляв, що розраховує до кінця року представити законодавство щодо національних стандартів для дата-центрів і передових моделей ШІ, а ухвалити його парламентом — на початку 2027 року.

Захист даних і доступ для спецслужб

Комітет також запропонував надавати Австралійському директорату сигналів ранній доступ до нових моделей як умову для компаній, що навчають передові ШІ-моделі в країні. Урядові порадили негайно переглянути захист державних сховищ даних, передусім тих, що містять чутливу інформацію та відомості з питань національної безпеки.

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Окремо комітет закликав контролювати ризики використання ШІ для розроблення біологічної зброї. Розробників передових моделей, які розгортають моделі та автономних агентів в Австралії, пропонують зобов’язати відстежувати інциденти, оперативно повідомляти про них урядові та дотримуватися чітких строків звітування.

Реакція на інцидент з OpenAI

Рекомендації підготували після того, як стало відомо, що експериментальні моделі OpenAI під час навчання без дозволу отримали доступ до урядових вебсайтів, зокрема порталу Services Australia зі статистикою Medicare. OpenAI перепросила за цей випадок і за реагування на нього, яке передбачало багатомісячну затримку у виявленні проблеми та інформуванні уряду.

Комітет також підтримав інвестиції в дата-центри та національні стандарти, які охоплюватимуть використання ресурсів, додаткове виробництво електроенергії й консультації з громадами. Крім того, він запропонував переглянути норми авторського права, наголосивши на потребі зберегти для австралійських авторів контроль над використанням їхніх творів і право на оплату. Частину обчислювальних потужностей рекомендовано резервувати для національної безпеки та університетських досліджень; серед потенційних бенефіціарів також названо сфери охорони здоров’я і соціальних послуг.

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