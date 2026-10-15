Комітет Багам планує опублікувати звіт щодо $700 млн запозичень — The Rio Times

На Багамах парламентський Комітет з державних рахунків планує завершити основну частину перевірки Національного інвестиційного фонду в жовтні та оприлюднити звіт до середини листопада. Комітет намагається простежити рух близько 700 млн багамських доларів державних запозичень, які уряд пов’язував із фондом, повідомляє The Rio Times.

Запит на фінансові документи

Голова комітету, лідер опозиційного Вільного національного руху Майкл Пінтард 13 жовтня заявив, що Міністерство фінансів і Казначейство ще не передали дані про операції, необхідні для відстеження коштів. Комітет хоче встановити, куди спрямовували гроші, через які рахунки вони проходили та які операції здійснювалися.

За словами Пінтарда, Центральний банк і Департамент юридичних питань надали свідчення та документи вчасно. Фінансовий секретар Саймон Вілсон і скарбник також виступали перед комітетом, однак у матеріалах, за словами голови комітету, залишаються прогалини.

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Питання щодо повноважень фонду

Пінтард назвав п’ятьох членів правління фонду, документи про призначення яких датовані серпнем 2025 року. Листування з керівником Центрального банку Джоном Роллом, за його словами, підтвердило, що правління жодного разу не збиралося.

Комітет також прагне отримати від Міністерства фінансів посилання на конкретну правову норму, яка дозволяла діяти від імені фонду без правління. Закон 2022 року передбачає, що рахунок фонду відкриває правління в банку, рекомендованому Центральним банком, а аудовану звітність мають подавати до парламенту протягом шести місяців після завершення фінансового року.

Міністр фінансів Майкл Галкітіс заявляв, що 310 млн багамських доларів, призначених для фонду, спрямували на державну інфраструктуру. Уряд посилається на Закон про управління державними фінансами та юридичні консультації, наголошуючи, що діяв законно. Комітет підкреслює, що розслідування триває і остаточних висновків він ще не зробив.

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