Комітет Європарламенту запропонував додати €1,17 млрд до бюджету ЄС — Cyprus Mail

Бюджетний комітет Європарламенту запропонував повністю відновити скорочення, які Рада ЄС внесла до своєї позиції в липні, а також додати €1,17 млрд до проєкту загального бюджету ЄС на наступний рік, повідомляє Cyprus Mail. Позицію комітету представив кіпрський депутат Європарламенту Міхаліс Хаджіпантела.

Запропоновані видатки

Позиція комітету передбачає €194 млрд бюджетних зобов’язань і €203,3 млрд платежів упродовж року. Це більше, ніж пропонували Рада ЄС та Єврокомісія. Комітет підтримав додаткові €1,17 млрд видатків порівняно з проєктом Єврокомісії.

Зокрема, €260,5 млн пропонують спрямувати до механізму Connecting Europe Facility, який фінансує інфраструктурні інвестиції. Через нього ЄС також надавав гранти для проєкту Great Sea Interconnector. Ще €85 млн планують додати до Європейського сільськогосподарського гарантійного фонду, через який здійснюються прямі виплати фермерам, а підтримку молодих фермерів пропонують збільшити на €20 млн.

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Додаткові €140 млн передбачено для політики сусідства ЄС, у межах якої Союз надає фінансування та розвиває партнерства з країнами Східної Європи й Північної Африки.

Голосування та переговори

Хаджіпантела заявив, що в умовах посилення безпекових викликів інституції ЄС мають отримати належні ресурси для ефективної та незалежної роботи. Водночас він наголосив на необхідності бюджетної дисципліни та пошуку можливостей для заощаджень, застерігши, що скорочення не мають створювати операційних проблем або збільшувати витрати в майбутньому.

Співдоповідач Нілс Ушаковс із Латвії заявив, що комітет відклав партійні розбіжності, аби сформувати спільну позицію перед переговорами. Євродепутати мають проголосувати за неї в середу. Якщо вони її схвалять, 3 листопада збереться погоджувальний комітет Європарламенту та Ради ЄС, який має досягти компромісу до 16 листопада. У разі попередньої домовленості спільний текст винесуть на остаточне затвердження Ради ЄС та Європарламенту.

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