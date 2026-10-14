Національний комітет з управління Газою підписав у Каїрі, Єгипет, угоду з німецьким агентством міжнародного розвитку GIZ про технічну підтримку повоєнного відновлення та реконструкції сектора Гази. Домовленість уклали у тимчасовій штаб-квартирі комітету в єгипетській столиці.

Технічна підтримка для відновлення

Як повідомляє The National, угода створює рамку для технічної допомоги у відбудові, розвитку публічних інституцій та відновленні базових послуг. GIZ надаватиме експертну й консультативну підтримку, проводитиме оцінювання потреб і навчання для посилення спроможності комітету планувати та реалізовувати програми.

Співпраця охоплюватиме муніципальні послуги, соціальний захист, освіту, зайнятість, водопостачання, сільське господарство та енергетику. Угоду підписали голова комітету Алі Шаат і директор GIZ у країні Александер Чшоке. На церемонії також був присутній високий представник Ради миру, болгарський дипломат Микола Младенов, а також німецькі посадовці.

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У заяві не повідомили про фінансові зобов’язання, конкретні проєкти або строки реалізації домовленості. Шаат закликав перетворити угоду на практичні заходи для поліпшення умов життя та заявив, що комітет реалізовуватиме її відповідно до нагальних потреб Гази й у координації з палестинськими інституціями.

Обмеження на роботу в секторі

Комітет створили в січні в межах мирного плану президента США Дональда Трампа та резолюції Ради Безпеки ООН №2803. Його очолює колишній заступник міністра Палестинської адміністрації Алі Шаат. Орган має відновлювати публічні послуги, здійснювати цивільне управління та контролювати реконструкцію під наглядом Ради миру.

Водночас Ізраїль відмовляється дозволити комітету увійти до сектора Гази або перейти до другого етапу мирного плану, доки «Хезболла» не роззброїться, пише видання. Обмеження на ввезення обладнання та постачання також ускладнюють відновлювальні роботи. За оцінкою Європейського Союзу та ООН, оприлюдненою у квітні, на відновлення й відбудову Гази впродовж наступного десятиліття потрібно 71,4 млрд доларів.

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