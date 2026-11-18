Спеціальний комітет Палати представників США з питань Китаю звернувся до Mercedes-Benz із запитом щодо китайських акціонерів компанії, технологічного обміну та компонентів китайського виробництва в автомобілях для американського ринку. Автовиробник має надати відповіді приблизно на два десятки запитань до 1 грудня, повідомляє Motor1.

Лист 17 листопада надіслали голова комітету, республіканець Джон Муленар, і провідний демократ панелі Ро Ханна. Законодавці також хочуть отримати документи та провести зустріч із генеральним директором Mercedes-Benz North America Джейсоном Гоффом.

Яку інформацію запитують законодавці

Комітет просить пояснити, чи може Пекін впливати на стратегічні рішення Mercedes-Benz, а також розкрити домовленості про передавання технологій і доступ китайської сторони до дослідницьких та конструкторських робіт компанії. Окремо законодавців цікавлять китайські компоненти у машинах, вироблених або проданих у США, та контакти автовиробника з представниками китайської влади.

Комітет також попросив Mercedes-Benz зберегти документи й електронне листування, що стосуються цього запиту. У листі законодавці заявили, що занепокоєння власністю посилюється характером акціонерів і впливом, який вони, за оцінкою комітету, можуть здійснювати на компанію.

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Позиція Mercedes-Benz і можливі обмеження

Mercedes-Benz підтвердила отримання листа та заявила про готовність співпрацювати. У компанії наголосили, що вона діє незалежно під керівництвом правління, а її акціонери не мають місць у правлінні та управлінських повноважень.

Комітет звернув увагу, що державна Beijing Automotive Group володіє майже 10% акцій Mercedes-Benz, а голова Geely Лі Шуфу має ще майже 10% через власний пакет. На тлі цього Конгрес розглядає посилення обмежень щодо автовиробників із китайською власністю. Схвалений у липні Комітетом Сенату з питань торгівлі законопроєкт передбачає заборону продажу автомобілів у США для компаній, у яких частка китайської власності перевищує 15%.

За чинною редакцією ініціативи Mercedes-Benz перевищила б цей поріг. Водночас сенатор-республіканець Берні Морено заявив, що остаточний законопроєкт, імовірно, міститиме виняток для Mercedes-Benz; подібний захист також обговорюють для Volvo Cars, контрольний пакет якої належить Geely.

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