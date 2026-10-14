Комітет парламенту Австралії закликав продовжити програму компенсацій — ABC News Australia

Міжпартійний парламентський комітет Австралії рекомендував продовжити роботу Національної програми відшкодування для людей, які пережили сексуальне насильство над дітьми в установах. Програма має діяти доти, доки не буде розглянуто всі подані заяви, повідомляє ABC News.

Наразі програма має припинити приймати нові заяви 30 червня 2027 року, а завершити роботу — 30 червня 2028 року. Комітет, до якого входять депутати від Лейбористської партії, опозиції та Зелених, також запропонував перенести крайній строк подання заяв на 31 грудня 2027 року.

Черга заяв може зберегтися до 2029 року

За розрахунками ABC News, за нинішнього темпу розгляду — майже 1 000 заяв на місяць — програма не зможе опрацювати всі заявки, що вже перебувають у її провадженні, до 2029 року. Міністерство соціальних послуг очікує, що до чинного дедлайну щомісяця надходитиме понад 1 500 нових заяв.

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Програма передбачає психологічну підтримку, фінансову компенсацію, а також офіційне визнання або вибачення для постраждалих. У звіті зазначено, що продовження строку подання заяв поліпшить доступ до підтримки для пріоритетних груп, зокрема аборигенів та мешканців островів Торресової протоки, людей з інвалідністю, людей у закладах догляду за літніми та ув'язнених.

Уряд очікує на результати перегляду

Голова розслідування, депутатка-лейбористка Джоді Беліа заявила, що продовження програми є нагальним. Водночас федеральний уряд поки не повідомив, чи підтримає продовження її роботи. Представник міністерки соціальних послуг Тані Пліберсек заявив, що уряд прискорював розгляд заяв і чекатиме на висновки передбаченого законом восьмирічного перегляду програми. Його звіт мають оприлюднити в листопаді.

Керівниця юридичної служби Knowmore Джекі Мід заявила, що вибір, який зроблять у парламенті, визначатиме, чи матимуть постраждалі доступ до відшкодування надалі.

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