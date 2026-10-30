Комітет із протидії корупції Рійґікоґу, парламенту Естонії, перевіряє обставини закупівлі колісних броньованих машин у Туреччині. У 2023 році Естонія придбала 230 машин у турецьких компаній Otokar і Nurol Makina за 200 млн євро, а всю партію вже поставили, повідомляє ERR News.

Запитання щодо сумісності техніки

Комітет очікує пояснень від Міністерства оборони Естонії та Естонського центру оборонних інвестицій, який відповідав за закупівлю. У звіті парламентського Комітету національної оборони експерти заявили, що угода з турецькими виробниками означала відмову від стратегічної співпраці із сусідніми країнами. На їхню думку, у воєнний час естонська військова техніка буде несумісною з технікою сусідів.

Член Комітету національної оборони, генерал-майор резерву Мееліс Кійлі порушив питання, чому Естонія відійшла від технологічно розвиненої та географічно близької екосистеми стратегічних партнерів на користь віддаленішої. Естонський центр оборонних інвестицій не прокоментував ситуацію ERR у четвер, зазначивши, що рішення щодо закупівлі пояснить міністр оборони.

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Позиція міністра оборони

Міністр оборони Мартін Герем заявив, що придбання таких самих бронемашин, як у 1-й бригаді, коштувало б дорожче, а батальйони 2-ї бригади досі не були б оснащені бронетехнікою. За його словами, ключовими чинниками стали ціна та швидкість поставок, а турецькі бронемашини мали найшвидші строки постачання.

Колишній генеральний секретар Міністерства оборони Каймо Кууск заявив, що поряд із ціною та термінами постачання слід було враховувати можливості технічного обслуговування. Герем повідомив, що проблем із постачанням запчастин досі не було, а також триває закупівля послуг із технічного обслуговування бронемашин в Естонії.

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