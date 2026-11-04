Комітет попередив про ризик великої пожежі в парламенті Британії — The Guardian

У Лондоні Комітет з державних рахунків Палати громад Великої Британії попередив, що без розв’язання питання фінансування реставрації Вестмінстерський палац може постраждати від великої пожежі або іншої катастрофи. Комітет закликав до термінових дій, ідеться у звіті, про який повідомляє The Guardian.

Вестмінстерський палац має охоронний статус Grade I та внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Рішення щодо формату й термінів його повної реставрації неодноразово відкладали через суперечки про спосіб виконання робіт і зростання їхньої вартості.

Витрати на утримання зростають

Нині утримання парламентського комплексу обходиться приблизно у 1,5 млн фунтів стерлінгів на тиждень, а без активних дій сума, за оцінкою комітету, може зрости до 2 млн фунтів щотижня. Одна з нещодавніх оцінок передбачає, що реставрація може коштувати до 40 млрд фунтів і тривати до шести десятиліть.

У будівлі регулярно виникають проблеми із сантехнікою, протікає дах і руйнується кам’яна кладка, захищена риштуванням. Окремим ризиком є застаріла електромережа, тому в палаці цілодобово чергують пожежні патрулі.

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Два варіанти тимчасового переїзду

Комітет зазначив, що кожен рік бездіяльності додає до програми реставрації орієнтовно 420 млн фунтів. Голова комітету, депутат-консерватор сер Джеффрі Кліфтон-Браун, заявив, що ці ризики є реальними та зростають.

Із чотирьох варіантів ремонту залишилися два. Повне тимчасове відселення передбачає переміщення Палати громад до Річмонд-гаусу, а Палати лордів — до конференц-центру QEII; такий проєкт може тривати до 24 років і коштувати близько 15,6 млрд фунтів. Поетапний варіант, за яким Палата громад на строк до двох років переїде до зали Палати лордів, може тривати від 38 до 61 року та коштувати близько 39,2 млрд фунтів.

Комітет також закликав упродовж шести місяців підготувати план залучення парламентарів до процесу ухвалення рішень, уточнити оцінки витрат і графік для рішення щодо основного проєкту у 2030 році. Представник парламенту заявив, що звіт забезпечує корисний контроль, а роботи для безпеки працівників і відвідувачів уже тривають.

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