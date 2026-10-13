У Бразиліа комітет Сенату Бразилії з питань конституції, правосуддя та громадянства 14 жовтня має завершити розгляд конституційної ініціативи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю. На позачерговому засіданні, запланованому на 9:00 за часом Бразиліа, сенатори голосуватимуть за три поправки — №13, №29 і №45, винесені на окреме голосування.

Зміни до конституції

Ініціатива має назву PEC 18/2025 і передбачає зміни до 11 статей конституції Бразилії, зокрема до статті 144, яка стосується громадської безпеки. Як повідомляє The Rio Times, за даними Folha de S.Paulo, документ має розширити повноваження федеральної влади у протидії організованій злочинності. Повсякденна поліцейська діяльність у Бразилії переважно належить до компетенції штатів.

Основний звіт щодо ініціативи комітет схвалив 2 вересня, підтримавши чотири поправки повністю та ще дві — частково. Загалом сенатори подали 81 поправку, що стосувалися, зокрема, муніципальної варти й фінансування національних фондів безпеки та пенітенціарної системи. Якщо комітет завершить розгляд, ініціативу передадуть до пленарної зали Сенату, де необхідні два голосування.

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Заява президента

Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва 12 жовтня заявив, що створить Міністерство громадської безпеки після схвалення ініціативи Сенатом. За даними Folha de S.Paulo та g1, він сказав, що для трудящих влада прагне забезпечити спокій, мир і захист, а щодо злочинців — ув'язнення.

Доповідачем ініціативи є сенатор Рожеріу Карвалью від Партії трудящих Лули. Головою комітету є Отту Аленкар із центристської Соціал-демократичної партії.

Статус угруповань у США

За даними The Rio Times, 28 травня 2026 року держсекретар США Марко Рубіо вніс угруповання PCC і Comando Vermelho до переліку іноземних терористичних організацій. Рішення набуло чинності 5 червня після публікації у Federal Register. PCC, або First Capital Command, базується в Сан-Паулу, а Comando Vermelho — у Ріо-де-Жанейро. Голосування бразильського комітету не змінює статусу цих угруповань у США.

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